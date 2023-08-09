Токаев пообещал выполнить просьбу многодетной матери из Экибастуза

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 августа прибыл в Экибастуз и побеседовал с жителями. Они рассказали президенту о ситуации с теплоснабжением в их домах и обратились с вопросами по благоустройству города, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отмечено на сайте Акорды, председатель совета ветеранов Экибастуза Самат Рамазанов попросил президента поручить акимату благоустроить городской парк "Шахтер".

Фото: akorda.kz

А многодетная мать Аяна Смагулова считает необходимым построить дом творчества для продуктивного досуга и всестороннего развития детей.

Глава государства отметил, что все высказанные просьбы и предложения будут рассмотрены и по ним будут даны соответствующие поручения.

"Этот момент очень правильный. Беру на заметку. Сейчас буквально в вертолете я дам поручение, изыщем средства. В короткие сроки обязательно построим дом творчества. В целом, нам по стране нужно строить как можно больше объектов, которые будут служить подрастающему поколению. Я всем говорю: нужно заниматься спортом. Детей нужно привлекать в спорт, но для этого нужны соответствующие стадионы и места. Даже в столице у нас не хватает спортивных сооружений. Поэтому акимы должны обязательно заниматься этим вопросом". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства поблагодарил жителей города за проявленное терпение в трудной ситуации и гражданскую активность в ходе ликвидации последствий аварии.

"Я специально приехал в Экибастуз, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе. Прошлая зима была сложной. Я следил за ситуацией, понимаю вас. Несмотря ни на что, мы должны сохранять единство и сплоченность. В те тяжелые дни жители проявили стойкость духа, терпение, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Поэтому, пользуясь случаем, хочу высказать всем признательность. Правительству даны соответствующие поручения, выделены необходимые средства. Уверен, у нас все будет благополучно". Президент Казахстана

Материал по теме Токаев поблагодарил казахстанцев за терпение и понимание

Также в Экибастузе Токаев анонсировал кардинальные решения и новое Послание: он заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель.