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Могут ли перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге

Могут ли перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге Фото: pexels
Первый заместитель министра национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах Сената 29 февраля 2024 года рассказал, могут ли перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге. Такое предложение внес ранее депутат Мажилиса Азат Перуашев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Тимура Жаксылыкова, насколько реально предложение перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге.

"Есть такое предложение, оно тоже обсуждается. Рассматриваются разные варианты, чтобы эта проблема решилась, чтобы снять обеспокоенность бизнеса, а с другой, чтобы и бюджет не терял те доходы, которые должен получать", – заявил в ответ вице-министр.

При этом он заверил, что не видит особого негативного эффекта от действующей системы контроля.

"Вы сами сказали о том, что Нацбанк сказал, что приходится чаще подвозить кэш. Но вот больше мы эффекта негативного никакого не чувствуем на сегодняшний момент. Понятно, что есть часть предпринимателей, которая перешла на нал, но они несут сейчас потери, потому что клиенты привыкли к удобству и привыкли к безналу. Большинство из их клиентов уже не вернется к налу. И они выбирают из тех предпринимателей, те, которые представляют услуги безнала. Поэтому клиенты голосуют вот таким образом. Я думаю, что предприниматели многие адаптируются и так же вернутся к безналу", – добавил Тимур Жаксылыков.

В целом, по его словам, понимание по ставкам и градации появится в мае.

"У нас срок внесения нового Налогового кодекса – май, совсем немного времени осталось. В мае мы получим проект нового Налогового кодекса – он все охватывает, а мобильные переводы – это только малая часть", – резюмировал спикер.

20 февраля 2024 года сообщалось, что могут стать основанием для проверки суммы мобильные переводы от 255 тыс. тенге.

28 февраля депутат Мажилиса Азат Перуашев в своем запросе попросил правительство Казахстана отказаться от тотального контроля мобильных платежей и ввести критерий только на уровне микробизнеса для переводов более 1 млн тенге в месяц.

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