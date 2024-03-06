Мобильные переводы от 1,5 млн тенге, новшества ЕНТ, полицейские у мечетей Алматы – итоги дня

Депутаты предлагают проверять мобильные переводы казахстанцев от 1,5 млн тенге. Изменились правила проведения единого национального тестирования (ЕНТ). Почему полицейские собрались у мечетей Алматы. Главные события за 6 марта 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Мобильные переводы казахстанцев от 1,5 млн тенге предлагают проверять депутаты

Депутаты фракции "Ак жол" направили запрос на имя заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Нурлана Байбазарова с очередными предложениями по проверке мобильных переводов казахстанцев. Озвучивая депзапрос, мажилисмен Ерлан Барлыбаев отметил, что с начала года в обществе активно обсуждается нововведение по тотальному контролю налоговых органов за мобильными платежами, однако неубедительные пояснения чиновников только еще больше отталкивают людей.

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Он привел в пример данные Нацбанка, по которым с начала года мобильные платежи снизились на 30%, из-за чего пришлось обеспечивать дополнительные объемы наличных денег. Все это бьет по развитию цифровизации и финансовых технологий, снижает доверие к налоговой политике.

Демпартия "Ак жол" предложила вести мониторинг мобильных платежей от 1,5 млн тенге.

В Казахстане изменили правила проведения ЕНТ

Министр науки и высшего образования приказом от 28 февраля 2024 года внес изменения и дополнения в Правила проведения Единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче Единого национального тестирования".

В частности, уточняется, что изменилось количество баллов, которые необходимо набрать на тестовых заданиях ЕНТ. Так, для выпускников организаций среднего и технического и профессионального или послесреднего образования, за исключением поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

по истории Казахстана – 20;

по математической грамотности – 10 (было 15);

по грамотности чтения (язык обучения) – 10 (было 15);

по первому профильному предмету – 40 (было 35);

по второму профильному предмету – 40 (было 35).

Полицейские собрались у мечетей Алматы

В пресс-службе полиции Алматы рассказали, зачем у мечетей города проводится отработка. Оказалось, что подобные мероприятия необходимы для безопасности дорожного движения.

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев уточнил, что точечная отработка направлена на выявление нарушений правил парковки транспортных средств. Он подчеркнул, что для крупного мегаполиса, как Алматы, это очень актуальный вопрос.

"Людям страшно": в Алматы после землетрясения вырос спрос на частные дома

Очередное землетрясение в Алматы побудило горожан присмотреться к частным домам. Жить в высотках многие теперь опасаются. Архитектор Жанна Спунер объясняет это тем, что на нижних этажах зданий при землетрясении амплитуда колебаний меньше, тогда как на верхних сила вибрации ощущается сильнее. При этом сейсмостойкость сооружения не зависит от высоты здания.

"Нельзя сказать людям: не бойтесь, и они перестанут бояться. Я сама в советское время жила на 16-м этаже и пережила там немало землетрясений. Знаю, как это все происходит. Людям страшно, потому что им кажется, что сверху огромная масса, но на самом деле, если вы в сейсмичном доме 9-балльном, а у нас в основном все здания на 7-9 баллов рассчитаны, то вы вполне можете быть в безопасности больше, чем в частном доме". Жанна Спунер

Госзакупки ряда импортных товаров планируют запретить на два года

Министерство промышленности и строительства подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима". Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Иными словами, проектом определен перечень товаров, которые можно будет приобретать только у отечественных товаропроизводителей.

Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране

Касым-Жомарт Токаев принял главу МВД РК Ержана Саденова, который:

отчитался о деятельности министерства по укоренению в стране принципа "Закон и порядок" и обеспечению "нулевой терпимости" к любым правонарушениям;

доложил, что в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан.

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Что важно знать казахстанцам при вывозе валюты из страны

Таможенный пост "Ауежай – Актау" Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области напомнил казахстанцам о правилах вывоза иностранной валюты из страны.

В частности, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.

КНБ: Иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы

По данным Комитета национальной безопасности РК, 1 марта в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны два иностранца, предъявивших поддельные документы Франции.

С использованием специальных технических средств подтверждена их недействительность. Поддельные паспорта изъяты, иностранные граждане депортированы.

КНБ заявил о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали двух жителей Шымкента, которые подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

В Казахстане планируют снизить ставки по потребительским кредитам

Депутат Олжас Куспеков в ходе обсуждения поправок по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков в Мажилисе предложил снизить годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам.

По его словам, действующая сейчас ставка по потребительским кредитам банков и МФО составляет 56%, годовая ставка по микрозаймам – порядка 311%, а эффективная ставка – 1300%. Он поинтересовался, планируется ли снизить эти показатели.

"Мы данный вопрос на рабочей группе обсуждали. После принятия законопроекта Агентство совместно с Нацбанком примут такое решение", – сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Депутат предложил выплачивать казахстанским матерям единовременные выплаты на лечение

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров предложил заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой запустить в Казахстане единовременную выплату для женщин. По его словам, особенно в таких выплатах нуждаются многодетные мамы, которых в стране уже около 543 тыс.

"Медицинский факт заключается в том, что, когда мать вынашивает ребенка, она тратит слишком много кальция на его формирование, вследствие чего теряет зубы. Все мы прекрасно знаем, что цены на стоматологические услуги в Казахстане высокие. Поэтому в первую очередь для многодетных матерей необходимо сформировать единовременную финансовую выплату на восстановление зубов", – отметил Ерлан Саиров.

Он подчеркнул, что в стране выплачивают единовременное пособие, но оно предусмотрено на уход за ребенком. К тому же размеры этих выплат по сравнению с другими странами низкие. Так, за рождение 1-3 детей казахстанцам выплачивают 140 тыс. тенге, на четырех и более детей – 232 тыс. тенге. Тем временем размер материнского капитала в России равняется 639 тыс. рублей на первого ребенка – это 3 млн 195 тыс. тенге, и 883 тыс. рублей на второго ребенка – это 7 млн тенге.

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За что задержали бывшего вице-министра культуры и спорта Кожагапанова

По словам официального представителя Агентства РК по противодействию коррупции Армана Тлеукенова, бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Действуя в интересах коммерческой организации, он пролоббировал заключение с ней договора по организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Петропавловске. При этом смета для проведения форума была необоснованно увеличена в два раза. Это привело к необоснованному расходу бюджетных средств," – рассказал Арман Тлеукенов.

Мощный фонтан забил из-под земли в Алматы

Днем в Алматы "появился" новый фонтан по ул. Тулебаева. Очевидцы произошедшего поделились фотографиями и видео с места событий. Фонтан горячей воды из-под земли достигает нескольких метров.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" отметили, что коммунальщики Алматы через пару часов локализовали порыв теплотрассы на пересечении улиц Тулебаева и Айтеке би. Предварительная причина аварии – естественная изношенность трубопровода, эксплуатируемого с 1985 года.

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Для обеспечения безопасности работ по замене вышедшего из строя сегмента теплосети временно перекрыта подача горячей воды и отопления в здания, находящиеся в контуре улиц Кунаева – Казыбек би – Панфилова – Айтеке би. Восстановить подачу теплоснабжения планируется до 23:00.

"КазАвтоЖол" необоснованно взимал плату с большегрузов

Кокшетауской транспортной прокуратурой по результатам анализа вопроса соблюдения законодательства об оплате за проезд на платных участках дорог защищены права 605 предпринимателей-перевозчиков.

По данным Главной транспортной прокуратуры РК, филиалом АО "НК "ҚазАвтоЖол" необоснованно начислялись суммы за проезд владельцам большегрузных автомашин на отрезке автодороги Астана – Петропавловск. После вмешательства прокуратуры начисленные суммы за проезд на указанном участке автодороги 605 субъектам бизнеса на сумму около 3,5 млн тенге отменены, а в целях устранения нарушений законности пересматривается работа дорожной измерительной системы.

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