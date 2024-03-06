Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медеуский район Алматы частично остался без горячей воды

Район Алматы остался без горячей воды, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 14:36 Фото: Zakon.kz
Из-за аварии на теплотрассе жители Медеуского района Алматы временно остались без горячей воды и отопления, сообщает Zakon.kz.

В обед 6 марта 2024 года на магистральном трубопроводе в районе пересечения улиц Толебаева и Айтеке би произошла авария.

"Порыв локализован. Последствия сейчас устраняет в экстренном порядке аварийная бригада. Предварительная причина – естественная изношенность трубопровода, эксплуатируемого с 1985 года".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также отмечено, что для обеспечения безопасности работ по замене вышедшего из строя сегмента теплосети временно перекрыта подача горячей воды и отопления в здания, находящиеся в контуре улиц Кунаева – Казыбек би – Панфилова – Айтеке би.

"Восстановить подачу теплоснабжения планируется до 23 часов 6 марта. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

О мощном фонтане из-под земли Zakon.kz сообщили подписчики, прислав фотографии и видео с места событий.

UPD.

Согласно последним данным АлТС, часть жилых домов и иных зданий в обозначенном контуре улиц обеспечены отоплением и горячей водой за счет переключения схемы подачи теплоснабжения.

Читайте также

Украли электрическую лампу с маяка: в Мангистау не могут оценить ущерб
Украли электрическую лампу с маяка: в Мангистау не могут оценить ущерб
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Новые квалификационные требования к школам, колледжам, духовным учебным заведениям утвердили в РК
Новые требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям вводят в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: