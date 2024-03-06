Медеуский район Алматы частично остался без горячей воды

Из-за аварии на теплотрассе жители Медеуского района Алматы временно остались без горячей воды и отопления, сообщает Zakon.kz.

В обед 6 марта 2024 года на магистральном трубопроводе в районе пересечения улиц Толебаева и Айтеке би произошла авария.

"Порыв локализован. Последствия сейчас устраняет в экстренном порядке аварийная бригада. Предварительная причина – естественная изношенность трубопровода, эксплуатируемого с 1985 года". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также отмечено, что для обеспечения безопасности работ по замене вышедшего из строя сегмента теплосети временно перекрыта подача горячей воды и отопления в здания, находящиеся в контуре улиц Кунаева – Казыбек би – Панфилова – Айтеке би.

"Восстановить подачу теплоснабжения планируется до 23 часов 6 марта. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

О мощном фонтане из-под земли Zakon.kz сообщили подписчики, прислав фотографии и видео с места событий.

UPD.

Согласно последним данным АлТС, часть жилых домов и иных зданий в обозначенном контуре улиц обеспечены отоплением и горячей водой за счет переключения схемы подачи теплоснабжения.