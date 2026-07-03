Атырауский Шерлок: как молодой майор полиции раскрывает самые сложные преступления

Почему старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции Атырауской области Темирхана Хажмуратова в профессиональной среде называют атырауским Шерлоком и какие самые сложные преступления ему удалось раскрыть, узнал Zakon.kz.

В свои 29 лет он уже успел заслужить репутацию одного из самых сильных следователей региона, а за профессиональные достижения ему досрочно присвоили звание майора полиции.

В его производстве находятся самые сложные и резонансные уголовные дела: убийства, преступления против половой неприкосновенности, преступления в отношении несовершеннолетних. Там, где цена ошибки особенно высока, требуются не только знания закона, но и выдержка, аналитический склад ума и способность замечать детали, которые другие могут упустить.

Фото: ДП Атырауской области

Темирхан Хажмуратов родился в 1997 году в Атырау. После окончания девятого класса поступил в республиканскую военную школу-интернат имени Бауыржана Момышулы в Алматы, где окончательно определился с выбором профессии. Позже продолжил обучение в Карагандинской академии МВД имени Б. Бейсенова. После выпуска молодой лейтенант начал службу следователем в Управлении полиции города Атырау. За три года работы он зарекомендовал себя грамотным и ответственным специалистом, после чего был переведен в областной департамент полиции.

Сегодня Хажмуратов работает старшим следователем по особо важным делам и имеет шестилетний опыт расследования тяжких преступлений.

По его словам, одновременно в производстве следователя может находиться сразу несколько уголовных дел.

"Средняя нагрузка следователя составляет четыре-пять дел одновременно. Наибольшую сложность представляют преступления, связанные с гибелью людей. Они требуют глубокого анализа, тщательного сбора доказательств и постоянного взаимодействия с криминалистами и экспертами", – говорит он.

При этом, как подчеркивает следователь, в его профессии важнее не скорость, а точность.

"Самый важный этап расследования – это выезд на место происшествия. Именно там формируется первичная и ключевая информация. После этого проводится комплекс экспертиз, опросов и других процессуальных действий. Финальная стадия расследования является самой ответственной, поскольку требует максимальной точности и аккуратности", – отмечает Хажмуратов.

По словам атырауского Шерлока, даже если преступник пытается тщательно скрыть следы и ввести следствие в заблуждение, идеального преступления не существует.

"Я всегда исхожу из того, что полностью скрыть преступление невозможно. Нужно разбивать ситуацию на отдельные элементы и проверять каждый из них независимо. Когда все части мозаики складываются, ложная картина преступника рассыпается сама собой", – добавляет он.

За годы службы Темирхан Хажмуратов расследовал ряд уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс. Одним из самых громких стало расследование гибели 23-летней Яны Легкодимовой.

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По словам следователя, решающую роль в первые дни сыграли записи камер видеонаблюдения.

"Детальный анализ видеозаписей позволил установить место происшествия. Ключевым элементом доказательной базы стало восстановление удаленной переписки, благодаря чему были получены полные данные общения подозреваемых", – рассказывает он.

Большой общественный резонанс вызвало и расследование убийства сотрудницы компании NCOC в жилом комплексе "Французский квартал". На первоначальном этапе следствие рассматривало различные версии, включая предположение о заказном характере преступления, связанном с профессиональной деятельностью погибшей. Однако по мере получения новых доказательств эта версия была исключена.

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Не менее сложными стали расследования убийства ребенка в Кульсары и уголовных дел, связанных с гибелью детей в Индерском районе. По его словам, по делу в Жылыойском районе было установлено, что семилетнюю девочку изнасиловал и убил мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря результатам судебно-генетической экспертизы удалось установить подозреваемого. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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Также в производстве следователя находилось уголовное дело о гибели четырех членов одной семьи в селе Жангельдин Кызылкогинского района. В настоящее время оно рассматривается в суде. Темирхан Хажмуратов убежден, что следствие должно оставаться максимально объективным.

"Только полный и беспристрастный анализ всех обстоятельств позволяет установить истину и принять справедливое процессуальное решение", – продолжает герой Zakon.kz.

Он признает, что расследование резонансных преступлений всегда сопровождается общественным вниманием и критикой.

"Следователь не имеет права быть равнодушным, но и поддаваться эмоциям тоже нельзя. За каждым делом стоит человеческая судьба, а эмоции могут привести к ошибке", – отмечает он.

По словам майора полиции, критика со стороны общества требует не оправданий, а открытости. Он считает, что если есть вопросы и критика, значит, людям нужен ответ. Несмотря на высокую нагрузку, Темирхан Хажмуратов поддерживает физическую форму, занимается спортом и участвует в марафонах. Главной опорой и источником поддержки для него остается семья: супруга и двое детей.

В 2025 году Темирхану Хажмуратову досрочно было присвоено звание майора полиции. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел. В Департаменте полиции отмечают, что повышение стало признанием его профессионализма, добросовестной службы и значительных результатов в раскрытии тяжких преступлений. Однако сам Темирхан Хажмуратов считает, что главные дела в его профессиональной биографии еще впереди.