Украли электрическую лампу с маяка: в Мангистау не могут оценить ущерб

Плачевное состояние маяка в Тупкараганском районе Мангистауской области стало одной из обсуждаемых тем последних дней в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Ранее общественник Нуркен Тажибай опубликовал видео, на кадрах которого отчетливо видно, как разрушается исторический объект: ограждение сломано, отсутствует электрическая лампа.

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В акимате Тупкараганского района решили прояснить ситуацию и дали комментарий. Оказалось, что неизвестные проникли на вершину башни и украли электрическую лампу вместе с купольной крышей.

"Предположительно, они сделали это, чтобы продать металл и заработать. Полиция начала расследование по статье 188 УК РК (Кража). Учитывая частые случаи вандализма в этом историческом месте, с 1 марта в районе маяка действует постоянная охрана". Пресс-служба акимата Тупкараганского района

В Управлении культуры, архивов и документации Мангистауской области также дали небольшие разъяснения. По их данным, в июле 2022 года объект был передан на баланс акимату города Форт-Шевченко.

"В период с 2022-2023 годы на маяке были проведены научно-реставрационные работы. В 2022 году осуществлены реставрационные мероприятия, но в 2023 году подрядная организация отказалась продолжить работы, в результате чего договор был расторгнут по решению суда. Неиспользованные финансовые средства были возвращены в бюджет, и в настоящее время проводится процесс внесения изменений в проектно-сметную документацию". Пресс-служба Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области

Также сказано, что ущерб, нанесенный историко-культурному памятнику, точно оценить невозможно, поскольку лампа маяка не была учтена на отдельном балансе.

Тем не менее, известно, что в 2022 году во время реставрационных работ лампа функционировала.