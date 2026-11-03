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Общество

Казахстанская авиакомпания обратилась к пассажирам, вылетающим из Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, паспортный контроль , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 10:24 Фото: akorda.kz
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 3 ноября 2026 года, обратилась к своим пассажирам с важной информацией. Речь – о возвращении регистрации на внутренние рейсы в Терминал Т-1 аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала авиакомпании:

"С 6 ноября 2026 года начиная с 04:00 регистрация пассажиров на внутренние рейсы Air Astana, вылетающие из Алматы, вновь будет осуществляться в Терминале Т-1 Международного аэропорта Алматы".

Как напомнил вице-президент по наземному обслуживанию Air Astana Александр Небога, в Терминале Т-1 провели масштабную реконструкцию. По его мнению, современная инфраструктура, улучшенные сервисы и удобная навигация сделают пребывание в аэропорту комфортнее и помогут пассажирам быстрее проходить предполетные процедуры.

В рамках масштабной реновации аэропорта Алматы в Терминале Т-1 обновлены зоны регистрации. Их дизайн сочетает современные архитектурные решения с элементами культурной идентичности Казахстана. Для ускорения предполетных процедур в аэропорту установлены пять автоматизированных пунктов проверки пассажиров и посадочных документов. В зоне вылета увеличено количество пассажирских кресел, обновлены цифровые информационные табло и внедрена современная многоязычная система навигации.

Кроме того, модернизированы детские игровые зоны, зона выдачи багажа и многое другое.

"Таким образом, с 6 ноября регистрация на внутренние рейсы Air Astana будет осуществляться в Терминале Т-1, а на международные рейсы – в Терминале Т-2", – пояснили в авиакомпании.

Вместе с тем Air Astana рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы иметь достаточно времени для прохождения всех предполетных формальностей.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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