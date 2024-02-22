Кибершпионаж против Казахстана: ГТС сделала заявление по поводу утечки данных

АО "Государственная техническая служба" Комитета национальной безопасности Казахстана сегодня, 22 февраля 2024 года, выступила с заявлением по поводу утечки персональных данных граждан страны, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что АО "ГТС" во взаимодействии с КНБ еще в 2022 году в инфраструктуре операторов сотовой связи Казахстана выявило "деятельность иностранной хакерской группировки".

"Проверка показала, что злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. Причиной проникновения явилось грубое нарушение мер по обеспечению информационной безопасности со стороны самих операторов связи". Пресс-служба АО "ГТС"

В службе заверили, что "принятыми мерами угрозы и риски нейтрализованы".

"Организаторы и члены хакерской группировки находятся в международном розыске по инициативе сразу нескольких стран. По фактам доступа к инфраструктуре ЕНПФ и компании Air Astana уполномоченным органом в сфере информационной безопасности РК – МЦРИАП – проводится проверка". Пресс-служба АО "ГТС"

Ранее президент ОЮЛ "Центра анализа и расследования кибератак" (ЦАРКА) Олжас Сатиев заявил, что в 99% случаев казахстанцы сами виноваты в утечке персональных данных.

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16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными был опубликован слив секретных данных китайской компании iSoon (ака Anxun) – одного из подрядчиков Министерства общественной безопасности Китая (MPS). Она связана с Chengdu 404 – структурой, контролируемой киберразведкой КНР, известной как APT41. В слитых в Сеть данных были обнаружены и сведения и о казахстанцах. 20 февраля 2024 года стало известно, что Минцифры и КНБ начали проверку из-за утечки персональных данных казахстанцев.

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21 февраля Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) опубликовал шокирующие подробности об утечке данных казахстанцев. В частности, в центре заявили, что китайские хакеры два года атаковали критическую IT-инфраструктуру Казахстана.