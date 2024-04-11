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Депутаты просят ввести зеркальные меры к странам, сдерживающим Казахстан в торговле мукой

Депутаты просят ввести меры к странам, сдерживающим Казахстан в торговле мукой, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:48 Фото: freepik
Депутаты Сената просят спасти отечественных мукомолов от банкротства. С соответствующим предложением они обратились к премьер-министру Олжасу Бектенову, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Сената Султана Дюсембинова, экспорт казахстанской муки значительно снижается, в то время как продажи зерна за рубеж только растут. Так, в 2023 году экспорт пшеничной муки снизился на 23%. И одна из причин в том, что Казахстан поставляет в страны Центральной Азии и Афганистан пшеницу и муку на условиях равного доступа.

"Тем самым страны-импортеры нашей пшеницы создают меры нетарифного ограничения в торговле, сдерживая импорт нашей муки, развивая собственную переработку. К примеру, в Узбекистане ставки импортных пошлин на ввозимое зерно – 0%, на ввозимую муку – 10%. В результате экспорт муки из Казахстана в Узбекистан упал в три раза – с 1 млн 300 тыс. тонн до 420 тыс. тонн. А экспорт зерна пшеницы за этот же период возрос с 658 тыс. тонн до 3 млн тонн – в 4,5 раза. И такая же ситуация сложилась с другими странами Центральной Азии", – отметил Султан Дюсембинов.

Депутат напомнил, что с целью сдерживания дешевого российского зерна Казахстан ввел ограничения на ввоз пшеницы автомобильным транспортом и по железной дороге, кроме лицензированных мукомольных и птицеводческих предприятий по согласованному списку. Однако это не улучшает ситуацию, поскольку на отечественный рынок вместо зерна активно поставляется российская мука. И зачастую импорт происходит контрабандой, без уплаты налогов и без соблюдения фитосанитарных и санитарных требований.

Для исключения дальнейшей стагнации мукомольной отрасли страны сенатор предложил премьер-министру: 

  • обеспечить упрощенный возврат НДС при экспорте в автоматическом режиме;
  • ввести зеркальные меры к странам, осуществляющим по отношению к Казахстану меры нетарифного и тарифного ограничения в торговле;
  • создать единую экспортную структуру по принципу единого окна и развивать торговлю с Китаем с государственным участием;
  • выработать единые подходы к государственной поддержки и регулированию рынка зерноперерабатывающей отрасли.

В январе заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин высказывался по этому вопросу. Тогда он также заявил, что Казахстан должен продавать не сырье и зерно, а уже готовую продукцию. 

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