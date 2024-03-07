Как работается избранному населением акиму сельского района Жетысуской области

Пятого ноября 2023 года по инициативе главы государства впервые прошли пилотные выборы акимов районов и городов областного значения.

Каково быть избранным народом акимом, как работается, когда пост тебе доверили сами люди, корреспондент портала Zakon.kz узнала у одного из победивших тогда в электоральном процессе акима Кербулакского района Жетысуской области Каната Есболатова.

Фото: пресс-служба акимата

— Канат Болатович, думали ли вы, мечтали ли, что станете когда-то первым лицом в районе?

— Конечно, думал, особенно мечталось о том месте, где родился и начинал карьеру.

— На пост акима Кербулакского района вы попали еще до выборов, как это было?

— Распоряжением акима области. В то время я работал руководителем управления сельского хозяйства и не предполагал, какой следующий шаг моей работы станет очередной ступенью в карьере. Когда меня назначили акимом Кербулакского района, я понимал, что руководство возлагало на это большие надежды. Особенно по части решения проблемы с питьевой водой в районном центре.

— Чем запомнилось Вам тогда Ваше назначение?

— Ну, мы же государственные служащие, всегда должны быть готовы к переменам в карьере. Куда направит руководство, туда должны идти и применять тот опыт, который есть, для развития региона. Ощущения, конечно, были разные. Во-первых, это был очень ответственный момент. Во-вторых, были переживания. В-третьих, это радость, так как руководство посчитало, что я достоин должности руководителя района. Я знал, что могу сделать жизнь в этом районе лучше.

— Какой оказалась работа руководителя района в представлениях и на самом деле?

— Любая должность руководителя не является легкой. Я понимал, какая это большая ответственность. Не было каких-то представлений, была цель повысить благосостояние населения, а в ответ иметь благодарность людей. Я думаю, что это самое главное.

— Когда пилотным проектом в регионе стали выборы акима именно в вашем районе, вы решили попробовать пройти через этот процесс, баллотироваться и сохранить по возможности эту должность. Причина такого решения?

— Конечно, я хотел сохранить свою должность. До периода выборов я проработал на этой должности более года. В тот период я проводил постоянные встречи с жителями населенных пунктов, обещал жителям района и себе решать выявленные проблемы и улучшать жизнь людей. Хотелось выполнить обещанное.

— И вот вы аким, но теперь уже избранный народом, населением. Каково это?

— Приятно, очень приятно. Доверие народа - это самое главное. За небольшой с лишним год я показал, что могу работать, и меня поддержат. Объем работы большой, выполнять ее без доверия нельзя. Хоть в личной, хоть в общественной жизни, тех, кому доверяешь, должно быть много.

— Что-то изменилось в вашем мироощущении?

— Я остался таким же целеустремленным, решительным и позитивным.

— Как работается после выборов? Как дружите с населением? Здоровый ли критик народ?

— Если честно, также, как и было до выборов. Я открытый человек, мой мобильный номер есть у каждого жителя, 24 на 7 я со своим народом. Если позволяет график, провожу приемы граждан независимо от времени и места.

А насчет критики, это важный элемент общения, который позволяет нам видеть и исправлять свои ошибки, ошибки других людей, и становиться лучше. Однако есть тонкая грань между хорошей и плохой критикой. С одной стороны, возможность решения озвученных проблем, а с другой стороны - это эмоциональные качели или, может быть, у критика к тебе личная неприязнь. Но если критика обоснована, если в ней есть какие-то разумные начала, она идет только на пользу.

Кстати, впереди у Каната Есболатова много очень интересной работы. Ведь именно Кербулакскому району Жетысуской области предстоит стать новой казахстанской медной кузницей. Здесь инвесторы начинают осваивать месторождение "Коксай", строить горно-обогатительный комплекс. Если все пойдет по плану, комплекс запустят уже в 2027 году, будет создано почти 2,5 тысячи рабочих мест для жителей региона.

Руды предполагается добывать в Кербулакском районе 50 миллионов тонн в год, продукция ГОКа - медный концентрат и катодная медь. Как отметил на одном из совещаний в областном акимате аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, инвестиционный проект по разработке месторождения "Коксай", строительству ГОК, имеет республиканское значение. Его реализация будет способствовать социально-экономическому развитию области, а также росту благосостояния населения региона.