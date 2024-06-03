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Жители Есика избрали молодого акима

Жители Есика избрали молодого акима , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 22:32 Фото: freepik
2 июня прошли выборы акима города Есик Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 3 июня в акимате Енбекшиказахского района, новым акимом стал 35-летний Жан Кураметов.

"По итогам выборов акимом города Есик избран Кураметов Жан Бауржанович, 1989 года рождения. Ранее он работал заместителем директора ТОО "Управляющая компания индустриальных зон Алматинской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед новым руководством города поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию районного центра.

"Сегодня глава района Байедилов Талгат посетил здание акимата города Есик. Вновь избранному акиму Кураметову Жану поручил привести в порядок здание, также приложить все усилия для процветания и развития города, оправдать высокое доверие, оказанное ему народом", – рассказали в акимате.

Ранее сообщалось, что бывший аким и банкир стали заместителями главы Мангистауской области. Подробнее можно прочитать здесь

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