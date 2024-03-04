Сильное землетрясение в Алматы: 10-балльные пробки и заоблачные цены на такси

После сильного землетрясения, которое произошло в Алматы 4 марта 2024 года в 11:22, южная столица погрузилась в 10-балльные пробки, а цены на такси взлетели, сообщает Zakon.kz.

Как следует из приложения "2ГИС" (электронный справочник с картами городов), пробки в Алматы оцениваются в 10 баллов. Пробки образовались почти по всему мегаполису и при выезде из него.

Фото: Zakon.kz

В свою очередь не дремлют и таксисты. Они, как обычно, завысили в разы стоимость своих услуг.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.