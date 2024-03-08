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В рядах Нацгвардии служат почти две тысячи женщин

8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 08:35 Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
В рядах Национальной гвардии Казахстана служат почти две тысячи женщин. Из них – более двухсот проходят службу на офицерских должностях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Нацгвардии, военнослужащие женщины сегодня несут боевую службу в караулах, узлах связи, задействованы в военно-медицинском, тыловом, бюджетно-финансовом обеспечении войск. Они состоят в женсоветах, где решаются вопросы социального обеспечения личного состава, а также поддержки молодых семей военнослужащих. Но погоны и ответственность возложенных задач не мешает военнослужащим женщинам быть и оставаться, украшением мужских коллективов, верными женами, любящими матерями и опорой для своих родных.

"Наравне с мужчинами Вы сегодня выполняете весьма сложную и ответственную задачу во благо безопасности нашей Родины, создаете уют и здоровую атмосферу в воинских коллективах. За это Вам огромное спасибо! Дарите тепло, доброту и свет для наших сердец", – отметил в своем выступлении на торжественном мероприятии главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

По случаю праздника военнослужащие женщины были удостоены наград и поощрены памятными подарками от имени министра внутренних дел и заместителя министра – главнокомандующего Национальной гвардией РК. Среди них и те, кого сегодня находится на заслуженном отдыхе.

Также в рамках мероприятия прошло награждение финалисток и победительниц фотоконкурса "Мисс Национальная гвардия 2024". Данный фотоконкурс в войсках правопорядка проходит ежегодно. И этот год не стал исключением. В нем участвовали 55 военнослужащих – женщин из всех региональных командований.

Обладательницей диплома первой степени и титула "Мисс Национальная гвардия – 2024" стала старший специалист финансовой службы воинской части 5571 ефрейтор Карлыгаш Болусбаева.

8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 08:35

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК


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