Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где в Казахстане женщины зарабатывают больше мужчин

деловая женщина, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 11:09 Фото: freepik
Эксперты подсчитали, в каких регионах Казахстана женщины зарабатывают больше мужчин, а также в Международный женский день предоставили другие показатели в цифрах относительно представительниц женского пола, сообщает Zakon.kz.

Большинство показателей, которые представлены Первым кредитным бюро, демонстрируют положительные тенденции.

На сегодняшний день женщин в Казахстане больше, чем мужчин, а это 51,2% населения.

"Населенный пункт с самой большой долей женщин – поселок Шульбинск в Абайской области – 56,3%. Территория нашей страны с самой низкой долей женщин – поселок Жезказган возле одноименного города в Улытауской области (25%)".Первое кредитное бюро

При этом среднемесячная зарплата сотрудниц в целом на 21% ниже, чем у сотрудников. Но в некоторых сферах женщины впереди мужчин:

  • в телерадиовещании средние зарплаты у представительниц прекрасного пола больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности – на 17%, в дошкольном образовании – на 37,5%

Половина занятых женщин РК трудится в основном в трех секторах: образование, торговля, сельское хозяйство.

Самое "матриархальное" место в стране – город Шымкент. Здесь женщины возглавляют 77% домохозяйств.

Ранее специалисты подсчитали, сколько женщин живет в Казахстане.

Читайте также

штаб-квартира ЮНЕСКО
Казахстанский проект получил финансирование из фонда ЮНЕСКО
Айжан Куленова, леди в погонах, женщина-полицейский, Шымкент
Леди в погонах: как шымкентская пианистка реализовала свою детскую мечту и стала полицейским
Поздравление
Сколько женщин работают в водной отрасли Казахстана
Оксана Житникова
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Утверждены новые правила регистрации граждан по месту жительства и месту временного проживания
Как казахстанцам прописаться по месту жительства: утверждены новые правила
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Сильные осадки и гололед: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Жители Алматы попросили Досаева восстановить бомбоубежища после землетрясений
Жители Алматы попросили Досаева восстановить бомбоубежища после землетрясений
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: