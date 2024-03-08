Где в Казахстане женщины зарабатывают больше мужчин

Эксперты подсчитали, в каких регионах Казахстана женщины зарабатывают больше мужчин, а также в Международный женский день предоставили другие показатели в цифрах относительно представительниц женского пола, сообщает Zakon.kz.

Большинство показателей, которые представлены Первым кредитным бюро, демонстрируют положительные тенденции.

На сегодняшний день женщин в Казахстане больше, чем мужчин, а это 51,2% населения.

"Населенный пункт с самой большой долей женщин – поселок Шульбинск в Абайской области – 56,3%. Территория нашей страны с самой низкой долей женщин – поселок Жезказган возле одноименного города в Улытауской области (25%)". Первое кредитное бюро

При этом среднемесячная зарплата сотрудниц в целом на 21% ниже, чем у сотрудников. Но в некоторых сферах женщины впереди мужчин:

в телерадиовещании средние зарплаты у представительниц прекрасного пола больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности – на 17%, в дошкольном образовании – на 37,5%

Половина занятых женщин РК трудится в основном в трех секторах: образование, торговля, сельское хозяйство.

Самое "матриархальное" место в стране – город Шымкент. Здесь женщины возглавляют 77% домохозяйств.

Ранее специалисты подсчитали, сколько женщин живет в Казахстане.