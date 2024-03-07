Сколько женщин живет в Казахстане

10 млн. 260 тыс. 57 – столько женщин, девушек, матерей и дочерей живет в Казахстане, по данным Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

По их данным, на сегодня 63,6% женщин проживает в городской местности, 36,3% – в сельской.

В разрезе регионов больше всего представительниц женского пола в городе Алматы – 1 196 450, Туркестанской – 1 049 866 и Алматинской – 766 092 – областях.

По возрастному составу в возрасте до 18 лет численность девушек составляет 3,3 млн, от 18 до 60 лет – 5,3 млн, от 60 и выше – 1,6 млн женщин.

Zakon.kz изучил предлагаемый ассортимент подарков на 8 Марта, способных угодить женщинам, и собрал советы.