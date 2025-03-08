От машиниста автокрана до электрослесаря: три истории женщин, которые нашли себя в "мужских" профессиях

В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. В Международный женский день корреспондент Zakon.kz поговорил с представительницами прекрасного пола, которые выбрали профессию, которой раньше занимались только мужчины.

Каждый двигатель уникален

Анна Кинчевская – электрослесарь по ремонту электрических машин Павлодарского ремонтного управления. Девушка каждый день работает с электрическими машинами и сложными техническими агрегатами. Изначально Анна работала машинистом крана. В 2017 году она решила попробовать себя в новой профессии. Как признается сама Анна, сначала было непросто. Не хватало опыта и знаний, но благодаря опытным наставникам она быстро стала профессионалом своего дела.

"Когда я пришла в бригаду, я практически ничего не знала и не умела в этой области. Но, как говорится, если не бояться трудностей, то все получится. Были моменты, когда хотелось сдаться, когда было сложно, но у меня были потрясающие наставники, которые поддерживали и учили меня. Мужчины в бригаде показали, как правильно работать с паяльником – чем-то, с чем я до этого никогда не сталкивалась. Наш коллектив – это действительно большая семья", – рассказывает Анна Кинчевская.

Фото: пресс-служба ТОО «ERG Service

За 8 лет работы в этой сфере Анна ни разу не пожалела о своем выборе. Многие считают работу электрослесаря монотонной и скучной, но девушка с уверенностью опровергает этот стереотип.

"Работа действительно интересная! Каждый двигатель – это уникальная задача. Нужно снять схему, удалить сгоревшую и непригодную обмотку, все тщательно зачистить, прежде чем приступать к укладке новой. После нарезки гильз и стрелок подгоняем их по размеру, снимаем шаблон и укладываем катушки. После всех этих этапов паяем, изолируем и, наконец, запекаем. Это действительно захватывающе", – делится Анна Кинчевская.

От механизатора до директора

Для Шакиры Ыдырысовой тяжелый труд известен с детства. Женщина родилась в поселке имени Кирова, что находится в Каратальском районе (ныне в составе области Жетысу), в многодетной семье. Шакира Нуржумановна должна была заботиться о младших братьях и сестрах и помогать родителям по хозяйству.

"Я выросла в семье, где было 10 детей. Моя мать проработала дояркой на ферме более 40 лет. С раннего детства я ходила вместе с ней на молочную ферму и помогала доить коров. Также у меня было много обязанностей по дому. Во время летних каникул я работала на совхозном поле. Заработанные деньги тратила на покупку школьной формы", – рассказала Шакира Нуржумановна.

После окончания школы Шакира Нуржумановна поступила на трехмесячные курсы механизаторов. В то время в поселке Кальпе была сформирована комсомольско-молодежная бригада "Карлыгаш", состоявшая из четырех девушек, которые работали на тракторе МТЗ-40. После окончания курсов Шакира Ыдырысова стала пятой трактористкой этого коллектива.

Фото: пресс-служба Каратальского районного акимата

В 1978 Шакира Ыдырысова вышла замуж. Несмотря на то, что в браке у женщины родилось двое сыновей, домохозяйкой женщина-механизатор становиться не захотела. Более того, она решила освоить новую профессию.

"В 1983 году в соседнем селе открылась птицефабрика "Жагатал", я туда устроилась бригадиром. Позже я окончила зоотехнический ветеринарный колледж в Талдыкоргане по специальности. "Зоотехник". Несколько лет проработала техником-семенатором и зоотехником на молочно-товарной ферме", – рассказала Шакира Ыдырысова.

В 2000-м году семья Ыдырысовых решила открыть собственное фермерское хозяйство и выращивать сахарную свеклу. На семейном совете было решено, что руководить бизнесом будет именно она. Директор крестьянского хозяйства признается, что поначалу было непросто. Но благодаря поддержке супруга и двух сыновей женщина смогла превратить небольшую ферму в крепкое сельскохозяйственное производство.

Сейчас ее крестьянскому хозяйству принадлежит 19 гектаров, каждый приносит 70-80 тонн сахарной свеклы. Шакира Нуржумановна отметила, что на этом она останавливаться не собирается. У нее в планах расширить производство и дальше обеспечивать страну качественным продуктом.

Важен каждый сантиметр

Валентина Носик родом из поселка Рудничный, что находится в Алматинской области. По образованию она бухгалтер. Начиная с 1985 года женщина работала на должностях счетовода-кассира, инженера-сметчика и оператора АЗС. Несмотря на то, что практически вся жизнь Валентины Владимировны была связана с цифрами и документами, ей всегда была интересна тяжелая техника.

Фото: из личного архива Валентины Носик

В 2021 году Валентина Носик закончила курсы водителя большегрузных автомобилей.



После учебы она устроилась водителем самосвала Caterpillar на местное предприятие, которое занимается добычей золота в Костанайской области.

"Мне очень нравится моя работа. Я считаю ее особенной. Кстати, я считаю, что нет ничего сверхъестественного в том, что я управляю такой тяжелой техникой. Женщины по природе немного аккуратнее и внимательней мужчин. А эти качества – самые главные при вождении большегруза. Иногда важен каждый сантиметр, когда объезжаешь ту или иную преграду или когда спускаешься в карьер. Я никогда не жалела, что пришла в эту профессию. Я горжусь тем, что мой труд очень важен и я приношу пользу обществу", – поделилась Валентина Носик.

Стоит отметить, что коллеги не восприняли новенькую скептически, а, наоборот, помогали, делились опытом и старались не загружать тяжелой работой.

Однако Валентина Носик с первых дней показала, что ей не нужны поблажки от начальства и она будет работать наравне со всеми. За несколько лет работы на этом предприятии Валентина Носик заработала большой авторитет среди своих коллег-мужчин.

Сама же водитель считает, что для каждой женщины важно найти свое призвание, а успех в профессиональной сфере придет, только если искренне любить свою работу.