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В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей

В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:37 Фото: primeminister.kz
С 11 марта 2024 года в Астане по вечерам курсируют дополнительные автобусы до мечетей в связи с наступлением мусульманского священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

"Для вашего удобства 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям", – уточнили в City Transportation Systems.

В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:37

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Республиканская Главная мечеть":

  • мкр. "Целинный";
  • Гребной канал;
  • пр-т Республики.
В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:37

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Хазрет Султан":

  • супермаркет "Спутник";
  • ждвокзал;
  • ЖМ "Коктал-1,2".
В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:37

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Абу Насыр Аль-Фараби":

  • ЖМ "Коктал-1,2";
  • ждвокзал;
  • мед. колледж.
В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:37

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

  • ЖМ "Коктал-1,2";
  • ЖМ "Кирпичный".
В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:37

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Рақымқызы Райса ана":

  • ТЦ "Рахмет".

Также в компании добавили, что маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00.

Стоимость проезда 90 тенге.

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