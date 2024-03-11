В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей
Фото: primeminister.kz
С 11 марта 2024 года в Астане по вечерам курсируют дополнительные автобусы до мечетей в связи с наступлением мусульманского священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.
"Для вашего удобства 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям", – уточнили в City Transportation Systems.
Фото: City Transportation Systems
Направления маршрутов мечети "Республиканская Главная мечеть":
- мкр. "Целинный";
- Гребной канал;
- пр-т Республики.
Фото: City Transportation Systems
Направления маршрутов мечети "Хазрет Султан":
- супермаркет "Спутник";
- ждвокзал;
- ЖМ "Коктал-1,2".
Фото: City Transportation Systems
Направления маршрутов мечети "Абу Насыр Аль-Фараби":
- ЖМ "Коктал-1,2";
- ждвокзал;
- мед. колледж.
Фото: City Transportation Systems
Направления маршрутов мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":
- ЖМ "Коктал-1,2";
- ЖМ "Кирпичный".
Фото: City Transportation Systems
Направления маршрутов мечети "Рақымқызы Райса ана":
- ТЦ "Рахмет".
Также в компании добавили, что маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00.
Стоимость проезда 90 тенге.
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