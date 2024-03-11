В Астане запустили дополнительные автобусы до мечетей

С 11 марта 2024 года в Астане по вечерам курсируют дополнительные автобусы до мечетей в связи с наступлением мусульманского священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

"Для вашего удобства 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям", – уточнили в City Transportation Systems.

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Республиканская Главная мечеть":

мкр. "Целинный";

Гребной канал;

пр-т Республики.

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Хазрет Султан":

супермаркет "Спутник";

ждвокзал;

ЖМ "Коктал-1,2".

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Абу Насыр Аль-Фараби":

ЖМ "Коктал-1,2";

ждвокзал;

мед. колледж.

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

ЖМ "Коктал-1,2";

ЖМ "Кирпичный".

Фото: City Transportation Systems

Направления маршрутов мечети "Рақымқызы Райса ана":

ТЦ "Рахмет".

Также в компании добавили, что маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00.

Стоимость проезда 90 тенге.

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