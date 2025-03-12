К казахстанцам с важной информацией обратилось Минобороны
Как отметил официальный представитель МО РК Руслан Жангулин, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.
"На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения".Руслан Жангулин
Также он проинформировал, что с 22 апреля по 7 мая в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.
"В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах".Руслан Жангулин
В Минобороны попросили казахстанцев "с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам".
3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.
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Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.
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Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.