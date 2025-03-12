#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Общество

К казахстанцам с важной информацией обратилось Минобороны

Минобороны РК, обращение, важная информация, военный парад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 17:29 Фото: Telegram/modgovkz
Министерство обороны Казахстана сегодня, 12 марта 2025 года, разослало официальное сообщение, адресованное к гражданам республики, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель МО РК Руслан Жангулин, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом.

"На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения".Руслан Жангулин

Также он проинформировал, что с 22 апреля по 7 мая в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.

"В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах".Руслан Жангулин

В Минобороны попросили казахстанцев "с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам".

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 17:29
Сенатор о проведении парада Победы в Астане: Это политический вопрос
, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 17:29

Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 17:29
В Казахстане представили официальный логотип к 80-летию Победы в ВОВ
, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 17:29

Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Вице-министр нацэкономики об инфляции: Мы проблемной ситуации пока не видим
Общество
18:05, Сегодня
Вице-министр нацэкономики об инфляции: Мы проблемной ситуации пока не видим
Дожди и снег вернутся в Казахстан
Общество
18:00, Сегодня
Дожди и снег вернутся в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: