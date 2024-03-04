Оперштаб Алматинской области выступил с важным обращением к жителям региона
В связи с возможными последствиями землетрясения, жителей и гостей Алматинской области попросили оставаться бдительными и соблюдать следующие инструкции:
- Оперативный штаб по ликвидации ЧС следит за состоянием зданий, объектов жизнеобеспечения и гидротехнических сооружений. Необходимо соблюдать инструкции спасательных служб и быть готовыми к эвакуации.
- ДЧС проводит анализ сейсмической активности и информирует нас о текущей обстановке. Пожалуйста, следите за информацией от оперативного штаба.
- Противопожарная служба готова к немедленному реагированию на пожары после землетрясения. Следуйте инструкциям спасателей и не оставляйте без внимания пожарную безопасность.
- Медицинские пункты готовы принять пострадавших. Не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.
- Полиция обеспечивает порядок, регулирует движение и помогает в проведении эвакуации. Следуйте указаниям полицейских для вашей безопасности.
- ЖКХ может временно отключить коммунальные службы для предотвращения дополнительных опасностей. Помогайте им в проведении работ и следите за инструкциями.
- Пресс-служба будет информировать вас о ситуации и давать рекомендации по действиям в случае ЧС. Следите за новостями и не распространяйте ложную информацию.
Также сообщается, что в результате землетрясения аким Алматинской области Марат Султангазиев созвал экстренное совещание для оценки ситуации.
"На данный момент обстановка в регионе – стабильная, но оперативный штаб продолжает обсуждать планы дальнейших действий. Важно отметить, что все системы жизнеобеспечения и департамент полиции области функционируют в штатном режиме. В свете возможных лавинных опасностей в горных районах, рекомендуется быть бдительными и следовать указаниям местных властей. Школьники переходят на онлайн-обучение, а пункты сбора населения остаются активными. Служба скорой медицинской помощи и медицинские учреждения работают в усиленном режиме для обеспечения необходимой помощи".Пресс-служба акимата Алматинской области
Вместе с тем жителей и гостей Алматинской области попросили не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.
"В случае необходимости, следуйте инструкциям местных властей и оставайтесь на связи с региональными службами безопасности".Пресс-служба акимата Алматинской области
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.
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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.