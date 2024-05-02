Прения по делу Бишимбаева: в суде выступила прокурор
Прокурор Айжан Аймаганова подчеркнула, что во время расследования и в ходе судебного следствия было установлено, что Салтанат Нукенова подвергалась истязанием в марте, апреле, августе и октябре 2023 года.
"Истязание – это причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, если они не влекут причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Истязания подтверждаются показаниями потерпевшего (брат Нукеновой. – Прим. ред.), свидетелей Нукеновой, Ахмединой, подсудимого Байжанова, фото и видеоматериалами, переписками и заметками Салтанат", – дополнила она.
По заявлению прокурора, установлено, что Бишимбаев систематически применял насилие, унижал Нукенову, не давал спать, ограничивал контакты с семьей и подругами, навязывал прием препаратов, которые не назначал врач.
"У Салтанат Нукеновой возник комплекс вины, сформированный Бишимбаевым. Этим объясняется нерешительность в попытках разорвать токсичные отношение. Ссылаясь на научные исследования, абьюзивные отношения имеют циклический характер. Периоды насилия сменяются спокойным поведением и извинениями, что затрудняет для жертвы принятие решения об уходе. Поэтому Салтанат Нукенова 12 раз уходила и снова возвращалась", – сказала Айжан Аймаганова.
Прокурор напомнила, что к материалам дела были приобщены фото с травмами Нукеновой, которые были сделаны во время совместного проживания с Бишимбаевым.
"Байжанов подтвердил ссоры Нукеновой и Бишимбаева. Он сказал, что знал о них и это не вызывало удивления, потому что это было на постоянной основе. При осмотре сотового телефона Байжанова мы установили повреждение вип-кабинок, дверей. Это последствие ярости и агрессии Бишимбаева (...) При этом никто из свидетелей, которые так или иначе соприкасались с Салтанат Нукеновой, не говорил, что она была агрессивной, грубой и неуравновешенной", – подчеркнула она.
Гособвинитель также заявила, что не увидели в глазах Бишимбаева ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния.
"Байжанов и бармен Ерденов нам показали, что Бишимбаев высказывался о том, что он убил Нукенову. Также они были свидетелями того, что Байжанов буквально под давлением допросов выкрикнул, что Бишимбаев убийца. Правду утаить нельзя. Убийство Салтанат совершено с особой жестокостью. Бишимбаев проявил садизм. На протяжении более 10 часов он истязал и глумился над ней. Нанес ей многочисленные телесные повреждения и глубокие моральные унижения", – сказала прокурор.
Айжан Аймаганова отметила, что особая жестокость со стороны Куандыка Бишимбаева проявляется и в том, что когда Салтанат Нукенова умирала, он хладнокровно встречался с Насырбековой и переписывался с другими женщинами, давал указания по работе и ужинал с Байжановым. Она отметила, что три человека более 15 раз призывали Бишимбаева вызвать скорую, но он сделал это только утром, когда Салтанат уже умерла.
"Что касается Байжанова, я считаю, что он выбрал хитрую и продуманную позицию. Он, одновременно обвиняя Бишимбаева в давлении, в то же время подтверждает его показания. Байжанов читал с листка, ссылаясь на то, что не владеет русским языком, но в суде участвует квалифицированный переводчик. Ему ничего не мешало давать показания на родном языке. Это было продумано. Прикрываясь незнанием русского языка, он читал с листка, чтобы не запутаться в своих показаниях и не сказать лишнее, уличавшее его и брата в преступлении", – озвучила гособвинитель.
Прокурор дополнила, чтобы скрыть преступление Бишимбаева, Байжанов перекрывал вип-кабину, потом распустил персонал и закрыл ресторан. Следом он удалил все видео, отключил камеры наблюдения и сознательно возил телефон Нукеновой по городу.
"Также они хотели скрыть улики и избавиться от тела Салтанат. Для этого они создали видимость того, что Салтанат якобы находилась в "Фитнес-палассе", а оттуда поехала домой, в то время, когда она была уже мертва. Это бы создало видимость, что она жива, а Бишимбаев не причастен", – продолжила Айжан Аймаганова.
Кроме того, Байжанов привез нашатырный спирт после трех часов дня, когда Салтанат Нукенова уже была мертва, согласно экспертизе.
"Нашатырный спирт, который может убирать следы и запахи, было другое назначение. Отмечу, в вип-кабинке нет отпечатков пальцев Нукеновой. Почему? Ведь сам Бишимбаев говорил, что они вместе распивали спиртные напитки. Возможно, она держалась за ручку в санузле, за стол, за стулья. Нашатырем были удалены следы и кровь с тела Салтанат. Многочисленные звонки гадалке с просьбой написать, что у Салтанат все хорошо, и "бепантен" были нужны, чтобы создать алиби", – заявила она.
Айжан Аймаганова призвала присяжных и суд верить тому, что видели в материалах дела и слышали в суде.
"Я считаю, что представила неопровержимые доказательства в виновности подсудимых Бишимбаева и Бажанова. Разделяете ли вы мои убеждения, покажет приговор", – заключила прокурор.
Сегодня, 2 мая 2024 года, суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон.
На предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, судебные прения по делу Бишимбаева не начались в положенный срок – подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения перенесли на 14:30. Вернувшись с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.