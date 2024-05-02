Прения по делу Бишимбаева: в суде выступила прокурор

2 мая в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова подчеркнула, что во время расследования и в ходе судебного следствия было установлено, что Салтанат Нукенова подвергалась истязанием в марте, апреле, августе и октябре 2023 года.

"Истязание – это причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, если они не влекут причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Истязания подтверждаются показаниями потерпевшего (брат Нукеновой. – Прим. ред.), свидетелей Нукеновой, Ахмединой, подсудимого Байжанова, фото и видеоматериалами, переписками и заметками Салтанат", – дополнила она.

По заявлению прокурора, установлено, что Бишимбаев систематически применял насилие, унижал Нукенову, не давал спать, ограничивал контакты с семьей и подругами, навязывал прием препаратов, которые не назначал врач.

"У Салтанат Нукеновой возник комплекс вины, сформированный Бишимбаевым. Этим объясняется нерешительность в попытках разорвать токсичные отношение. Ссылаясь на научные исследования, абьюзивные отношения имеют циклический характер. Периоды насилия сменяются спокойным поведением и извинениями, что затрудняет для жертвы принятие решения об уходе. Поэтому Салтанат Нукенова 12 раз уходила и снова возвращалась", – сказала Айжан Аймаганова.

Прокурор напомнила, что к материалам дела были приобщены фото с травмами Нукеновой, которые были сделаны во время совместного проживания с Бишимбаевым.

"Байжанов подтвердил ссоры Нукеновой и Бишимбаева. Он сказал, что знал о них и это не вызывало удивления, потому что это было на постоянной основе. При осмотре сотового телефона Байжанова мы установили повреждение вип-кабинок, дверей. Это последствие ярости и агрессии Бишимбаева (...) При этом никто из свидетелей, которые так или иначе соприкасались с Салтанат Нукеновой, не говорил, что она была агрессивной, грубой и неуравновешенной", – подчеркнула она.

Гособвинитель также заявила, что не увидели в глазах Бишимбаева ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния.

"Байжанов и бармен Ерденов нам показали, что Бишимбаев высказывался о том, что он убил Нукенову. Также они были свидетелями того, что Байжанов буквально под давлением допросов выкрикнул, что Бишимбаев убийца. Правду утаить нельзя. Убийство Салтанат совершено с особой жестокостью. Бишимбаев проявил садизм. На протяжении более 10 часов он истязал и глумился над ней. Нанес ей многочисленные телесные повреждения и глубокие моральные унижения", – сказала прокурор.

Айжан Аймаганова отметила, что особая жестокость со стороны Куандыка Бишимбаева проявляется и в том, что когда Салтанат Нукенова умирала, он хладнокровно встречался с Насырбековой и переписывался с другими женщинами, давал указания по работе и ужинал с Байжановым. Она отметила, что три человека более 15 раз призывали Бишимбаева вызвать скорую, но он сделал это только утром, когда Салтанат уже умерла.

"Что касается Байжанова, я считаю, что он выбрал хитрую и продуманную позицию. Он, одновременно обвиняя Бишимбаева в давлении, в то же время подтверждает его показания. Байжанов читал с листка, ссылаясь на то, что не владеет русским языком, но в суде участвует квалифицированный переводчик. Ему ничего не мешало давать показания на родном языке. Это было продумано. Прикрываясь незнанием русского языка, он читал с листка, чтобы не запутаться в своих показаниях и не сказать лишнее, уличавшее его и брата в преступлении", – озвучила гособвинитель.

Прокурор дополнила, чтобы скрыть преступление Бишимбаева, Байжанов перекрывал вип-кабину, потом распустил персонал и закрыл ресторан. Следом он удалил все видео, отключил камеры наблюдения и сознательно возил телефон Нукеновой по городу.

"Также они хотели скрыть улики и избавиться от тела Салтанат. Для этого они создали видимость того, что Салтанат якобы находилась в "Фитнес-палассе", а оттуда поехала домой, в то время, когда она была уже мертва. Это бы создало видимость, что она жива, а Бишимбаев не причастен", – продолжила Айжан Аймаганова.

Кроме того, Байжанов привез нашатырный спирт после трех часов дня, когда Салтанат Нукенова уже была мертва, согласно экспертизе.

"Нашатырный спирт, который может убирать следы и запахи, было другое назначение. Отмечу, в вип-кабинке нет отпечатков пальцев Нукеновой. Почему? Ведь сам Бишимбаев говорил, что они вместе распивали спиртные напитки. Возможно, она держалась за ручку в санузле, за стол, за стулья. Нашатырем были удалены следы и кровь с тела Салтанат. Многочисленные звонки гадалке с просьбой написать, что у Салтанат все хорошо, и "бепантен" были нужны, чтобы создать алиби", – заявила она.

Айжан Аймаганова призвала присяжных и суд верить тому, что видели в материалах дела и слышали в суде.

"Я считаю, что представила неопровержимые доказательства в виновности подсудимых Бишимбаева и Бажанова. Разделяете ли вы мои убеждения, покажет приговор", – заключила прокурор.

Сегодня, 2 мая 2024 года, суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон.

На предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, судебные прения по делу Бишимбаева не начались в положенный срок – подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения перенесли на 14:30. Вернувшись с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.