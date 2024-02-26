Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд
Об этом стало известно сегодня из судебного кабинета на сайте Верховного суда РК.
Фото: office.sud.kz
Согласно информации, начало дела назначено на сегодня, 26 февраля 2024 года. Оно будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.
На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов. При попытке ознакомиться с материалами дела выходит запись: "Данное дело закрыто для публикации".
9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.
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Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".