Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд

Уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня из судебного кабинета на сайте Верховного суда РК.

Фото: office.sud.kz

Согласно информации, начало дела назначено на сегодня, 26 февраля 2024 года. Оно будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов. При попытке ознакомиться с материалами дела выходит запись: "Данное дело закрыто для публикации".

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

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8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

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Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".