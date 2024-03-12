Зарплата от миллиона тенге: названы самые высокооплачиваемые специалисты

Сегодня, 12 марта 2024 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК перечислили самых высокооплачиваемых специалистов, которых в феврале работодатели искали на электронной бирже труда (ЭБТ) enbek.kz, сообщает Zakon.kz.

По данным Минтруда, самые высокие размеры заработной платы на ЭБТ работодатели в феврале предлагали:

промышленным альпинистам – в среднем от 1 млн тенге,

главным строителям – от 656 тыс. тенге,

системным архитекторам – от 600 тыс. тенге.

"При этом самую высокую ожидаемую зарплату в резюме указывали руководители IT-подразделений (в среднем от 891 тыс. тенге), супервайзеры по бурению (от 850 тыс. тенге) и директоры коммерческих организаций (от 846 тыс. тенге)", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в феврале на enbek.kz наблюдался спад активности процесса поиска и найма на рынке труда. Так, в сравнении с январем количество вакансий сократилось на 16,5 тыс. (–17%), составив 80,8 тыс., а количество резюме уменьшилось на 77,6 тыс. (–41%), составив 113,6 тыс.

"Резкое изменение в количестве резюме между месяцами обусловлено значительным снижением предложений от неквалифицированных работников – с 84,8 тыс. до 37,9 тыс., или на 55%. Что касается спроса, то порядка половины вакансий (49%, или 39,8 тыс.) пришлось на специалистов средней квалификации, 32%, или 25,8 тыс. – высокой квалификации, а на вакансии с низкой квалификацией пришлось 19%, или 15,2 тыс." Пресс-служба МТСЗН РК

В феврале основной спрос сформировали организации образования (19,2 тыс. вакансий) и предприятия, предоставляющие прочие виды услуг (10 тыс. вакансий), которые в сумме разместили более трети всех вакансий. За исключением Акмолинской области, где количество вакансий увеличилось на 4%, во всех остальных регионах отмечается сокращение их числа. Так, наибольший спад заметен в Туркестанской (–35%), Жетысуской (–34%) и Мангистауской (–33%) областях.

"Аналогичная спросу картина и с предложением: сокращение числа резюме затронуло все регионы, в особенности южные, где значительно уменьшилось количество соискателей неквалифицированных работ. Например, в Кызылординской области общее число резюме сократилось с 20,4 тыс. до 7,4 тыс., а в Жамбылской – с 14,1 тыс. до 7,2 тыс." Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в Минтруда, 44%, или 50,5 тыс. резюме, в феврале исходило от соискателей в возрасте 16–35 лет, 27%, или 30,2 тыс. – от представителей среднего возраста (35–45 лет), и лишь 10%, или 10,8 тыс. резюме, были размещены лицами предпенсионного возраста.

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В январе 2024 года самыми высокооплачиваемыми специалистами на электронной бирже труда (ЭБТ) были главные строители, инженеры-проектировщики и начальники базы на производстве. Им, по данным Минтруда, работодатели предлагали зарплату от 790–900 тыс. тенге и выше. Подробности здесь.