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Алматинцев предупреждают: город завалит снегом

Алматинцев предупреждают: город завалит снегом, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 14:24 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился с важным предупреждением к жителям и гостям города. Согласно прогнозу синоптиков, 13 марта 2024 года в городе будет бушевать непогода, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено:

"13 марта ночью в Алматы, а также в горных районах ожидаются сильные осадки – дождь, снег. В горных районах ветер северо-западный, при грозе порывы ветра могут достичь 15–20 метров в секунду".

Специалисты убедительно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

  • Прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.
  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
  • В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.
  • Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!
  • Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении, – советуют в ДЧС.

По данным РГП "Казгидромет", 14 марта в городе также будет идти снег.

"Переменная облачность. Днем сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла", – заявили синоптики.

Алматинцы пока наслаждаются весенней погодой. Последний снегопад, парализовавший город, был 16 февраля 2024 года.

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