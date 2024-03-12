Массовая утечка данных в zaimer.kz: 1,5 тысячи казахстанцев обратились с жалобами

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана снова прокомментировали ситуацию с утечкой персональных данных. По данным ведомства, с жалобами обратились почти 1,5 тыс. граждан, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 12 марта 2024 года сказано:

"С 7 марта 2024 года в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП поступило более 1400 жалоб и обращений от граждан. Комитет проводит тщательные проверки по фактам нарушений, в соответствии со статьей 79 Кодекса об административных правонарушениях".

Также отмечено, что при подтверждении нарушений будут приняты соответствующие меры, включая административные штрафы.

"При наличии фактов материального ущерба от утечки данных граждане могут самостоятельно обратиться в Министерство внутренних дел или в суд для защиты своих прав и возмещения причиненного ущерба". Пресс-служба МЦРИАП РК

Как сообщалось ранее, 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

При этом предупреждения получили казахстанцы, которые никогда не пользовались услугами и не являются клиентами указанной микрофинансовой организации.

В целом, по данным МЦРИАП РК, обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16,8 млн, adengi.ru – 6,8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn).