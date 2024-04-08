Утечка данных в zaimer.kz: МЦРИАП в очередной раз обратилось к казахстанцам
Согласно информации Комитета по информационной безопасности, на сегодняшний день поступило более 5200 обращений от граждан.
"Кроме того, в комитет продолжают поступать обращения о взыскании морального вреда в отношении МФО (микрофинансовые организации). Отмечаем, что комитет не является органом по взысканию морального вреда".Пресс-служба МЦРИАП РК
Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав (согласно Нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда").
"Поскольку взыскание морального вреда осуществляется в судебном порядке, гражданам необходимо обратиться в суды по гражданским делам для осуществления права взыскания морального вреда в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз".Пресс-служба МЦРИАП РК
5 марта АО "Государственная техническая служба" (ГТС) в открытых источниках обнаружила утечку более 2 млн персональных данных граждан РК, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"). ГТС проведен анализ утекших данных, установлены личности клиентов ТОО "МФО Робокэш.кз" из числа граждан Казахстана.
В целом были обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16,8 млн, adengi.ru – 6,8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn).