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Законодательство РК

Утечка данных в zaimer.kz: МЦРИАП в очередной раз обратилось к казахстанцам

Утечка данных в zaimer.kz: МЦРИАП в очередной раз обратилось к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 13:27 Фото: pxhere
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обратились к казахстанцам с призывом подавать заявление в компетентные органы по взысканию морального вреда от ТОО "МФО Робокэш.кз" (владелец zaimer.kz), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Комитета по информационной безопасности, на сегодняшний день поступило более 5200 обращений от граждан.

"Кроме того, в комитет продолжают поступать обращения о взыскании морального вреда в отношении МФО (микрофинансовые организации). Отмечаем, что комитет не является органом по взысканию морального вреда".Пресс-служба МЦРИАП РК

Под моральным вредом следует понимать нравственные или физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав (согласно Нормативному постановлению Верховного суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 "О применении судами законодательства о возмещении морального вреда").

"Поскольку взыскание морального вреда осуществляется в судебном порядке, гражданам необходимо обратиться в суды по гражданским делам для осуществления права взыскания морального вреда в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз".Пресс-служба МЦРИАП РК

5 марта АО "Государственная техническая служба" (ГТС) в открытых источниках обнаружила утечку более 2 млн персональных данных граждан РК, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"). ГТС проведен анализ утекших данных, установлены личности клиентов ТОО "МФО Робокэш.кз" из числа граждан Казахстана.

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В целом были обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16,8 млн, adengi.ru – 6,8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn).

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Анастасия Московчук
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