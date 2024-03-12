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Техничка – убийца, учитель – насильник: бывшие осужденные работали в школах Казахстана

бывшие преступники работали в школах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:54 Фото: gov.kz
Старший помощник генерального прокурора Аргын Айткожин 12 марта рассказал о фактах трудоустройства в учебные заведения людей, ранее судимых за тяжкие преступления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, специальная комиссия проверила больше 6 тыс. учебных заведений по стране. В результате проверок, которые до сих пор продолжаются, были установлены факты трудоустройства лиц, ранее совершивших тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности.  

"В школе Алматы техничкой работала женщина, которая совершила в 2006 году убийство. А лаборантом работал человек, совершивший изнасилование. В Астане в международном колледже работал учитель физкультуры, который ранее был осужден за изнасилование. В другом случае уборщица и учитель привлекались за умышленное причинение вреда здоровью. Эти факты не единичны и имеются по всем регионам страны", – рассказал старший помощник генерального прокурора Аргын Айткожин.

Кроме того, были установлены факты укрывательства педагогами происшествий с участием несовершеннолетних, даже при наличии вреда здоровью. К примеру, в Астане в ноябре 2023 года в школе во время драки ученик получил черепно-мозговую травму, в другом случае во время драки ученик второго класса также получил серьезную травму. В обоих случаях об этом полиции сообщила не школа, а медучреждение. 

"Это напрямую было связано с приказом министра образования на тот момент, в котором количество детей на профучете влияло на оценку и аттестацию завучей. На сегодняшний день мы обратили внимание министерства на это, и соответствующий приказ изменили. Полагаем, что это позволит изменить практику выявления учащихся, склонных к совершению правонарушений", – добавил Аргын Айткожин.

В октябре 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что школы Казахстана испытывают серьезный дефицит кадров. По словам главы государства, в стране не хватает 5 тыс. педагогов, и этот показатель только растет. Вдобавок только 23% учителей имеют высшую категорию.

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