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Осужденный за убийство человек работал в одном из детских садов Павлодарской области

Осужденный за убийство человек работал в одном из детских садов Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 12:33 Фото: pexels
Прокурорской проверкой в Железинском районе Павлодарской области установлены факты осуществления деятельности в организациях образования лиц, совершивших тяжкие преступления, а также имеющих психические заболевания, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 апреля 2024 года рассказали в областной прокуратуре.

"К примеру, в одном из детских садов около пяти лет работал осужденный за убийство человек. В нескольких образовательных учреждениях установлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено по трудовому законодательству", – говорится в сообщении.

Принятыми прокуратурой Железинского района мерами вышеуказанные лица уволены, а их руководители понесли наказание в дисциплинарном порядке.

"В целом защищены права более 500 несовершеннолетних".Прокуратура Павлодарской области

12 марта 2024 года старший помощник Генерального прокурора Аргын Айткожин рассказал о фактах трудоустройства в учебные заведения людей, ранее судимых за тяжкие преступления. Подробности здесь.

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