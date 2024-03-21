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Талой водой затопило дорогу в ВКО

талая вода затопила дорогу в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 11:29 Фото: скриншот видео
20 марта в Тарбагатайском районе из-за потепления и дождя около села Жаналык вода залила дорогу, сообщает Zakon.kz.

На место выехали сотрудники акимата района, отдела УЧС, ПДУ-3, Акжарского акимата, пять единиц техники и 50 человек.

"Работы по недопущению угрозы подтопления жилых домов проведены незамедлительно. Повреждений дорог областного и районного значения нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Опасности для жителей сел района нет. Автомобильные дороги районного, областного и республиканского значения открыты по всем направлениям". Пресс-служба акимата ВКО

Отмечается, что к 20:00 уровень воды спал. В настоящее время ситуация стабильная.

Ранее сообщалось, что дорогу до Уштобе затопило из-за наводнения в Жетысуской области.

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