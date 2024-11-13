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Прогнозы синоптиков сбылись: в Алматы пошел снег

погода в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 22:51 Фото: Zakon.kz
В Алматы вечером 13 ноября пошел снег, который ранее прогнозировали казахстанские синоптики, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что во второй половине дня в городе шел дождь. Затем он перешел в мокрый снег, а потом и вовсе начался снегопад.

Около 19:00 в Алматы из-за непогоды образовались пробки в 10 баллов.

пробки в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 22:51

Фото: скриншот

Ранее с призывом к автолюбителям обратился акимат Алматы. Из-за надвигающейся на мегаполис непогоды водителей попросили заблаговременно планировать маршруты движения, а также заменить шины на зимние.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет". Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток – с 14 по 16 ноября 2024 года – в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются мороз и осадки, а также потепление.

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