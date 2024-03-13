Как алматинцы отметят наступление весны

В Алматы 14 марта 2024 года отметят Көрісу күні. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, Наурыз мейрамы в Алматы начнется с празднования Көрісу күні – Амал мерекесі.

"В этот день жители и гости мегаполиса соберутся на "Кок Тобе", чтобы поздравить друг друга с благополучным наступлением весны", – говорится в распространенном 13 марта сообщении.

Согласно традициям, на Амал мерекесі принято обмениваться теплыми рукопожатиями и крепкими объятиями, оказывать дань уважения старшему поколению и просить бата, говорить добрые пожелания друг другу.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате уточнили, что 14 марта для жителей и гостей мегаполиса на "Кок Тобе" в 10:00 состоится праздничный концерт под открытым небом "Көктөбедегі Амал күні".

"В нем примут участие такие группы и артисты, как "Жігіттер", "Алатау серілері", Молдир Ауелбекова, Айгуль Косанова и артисты театра традиционного искусства "Алатау". Пресс-служба акимата Алматы

5 марта 2024 года в акимате Алматы рассказали, какие мероприятия были запланированы в южной столице в честь празднования Международного женского дня 8 Марта. Подробности по ссылке.