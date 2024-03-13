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Несколько районов Актюбинской области могут уйти под воду

Несколько районов Актюбинской области могут уйти под воду, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:47 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" 13 марта 2024 года выпустили еще одно штормовое предупреждение. Если ранее оно касалось алматинцев, то в этом речь идет о нескольких районах Актюбинской области, которые могут уйти под воду, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с 14 по 18 марта в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами в Иргизском, Байганинском и Шалкарском районах.

"При интенсивном снеготаянии возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в Иргизском, Байганинском и Шалкарском районах", – объяснили синоптики.

Ранее сообщалось, что с 13 по 15 марта 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки возможен сход снежных лавин.

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