Лагеря, захоронения, голодомор: как Приаралье стало многонациональным

В одном из микрорайонов Кызылорды есть монумент памяти жертв политических репрессий. Установили его еще в 1998 году вблизи реки Сырдарьи. Место выбрано не случайно, ведь еще в конце 1990 годов здесь были обнаружены останки сотен человек.

В Кызылординской области в разное время находили подобные братские могилы. Кто пал в этих захоронениях, как люди становились жертвами политических репрессий, кого ссылали в Кызылорду в те далекие времена, корреспонденту Zakon.kz рассказывает кандидат исторических наук, руководитель кызылординского центра "Ассамблея народа Казахстана" Айтжан Оразбаков.

- Кызылорда относительно молодой, по историческим меркам город, ему чуть больше 200 лет. Тем не менее, история переселения и депортации в наши края различных народов - богатая. Много мест, захоронений, связанных с этими событиями…

— В Приаралье в разное время были репрессированы и малые народы, и политически неугодные личности, эвакуированы культурные, учебные и медицинские учреждения, предприятия. Переселение в наш регион начались еще задолго до установления Советской власти. Исторически сложилось так, что не одно тысячелетие подряд мимо наших земель шли торговые караваны из разных стран Азии. Несмотря на эти торговые сделки, коренное население на наших землях всегда сохраняло приоритет. В ХІХ веке на берега реки Сырдарьи пришли русские войска. Можно сказать, это были первые временные переселенцы в Приаралье, первое русское поселение здесь появилось в 1866 году вблизи форта Жулек. В 1875 году, после учиненного уральскими казаками бунта, несогласными с указом российского царя, в Казалинск сослали 2 тысячи уральских казаков. Их признали бунтовщиками, лишили всех казачьих привилегий и отправили в ссылку. Спустя некоторое время в Казалинск прибыли семьи ссыльных и в этом городке насчитывалось уже 5 тысяч русских и русскоговорящих жителей. Следующую волну казаков отправили в Приаралье уже в начале 1930-х годов, тогда выслали 1500 кубанских казаков. Наряду с казаками большую диаспору образовали на нашей земле бухарские евреи и татары, веками жившие в Средней Азии, в Бухаре, Хивинском и Кокандском ханствах.

— Получается, еще два столетия назад к нам стали переселять неугодные тому режиму народы?

— Да, это так. Украинцы и белорусы появились в Приаралье после участия в Польском восстании 1863-1964 годов, наши края стали местом их наказания. В 1897 году в Средней Азии и на юге Казахстана жило уже почти 12 тысячи поляков, всего же было 60 различных этносов. Большой поток переселенцев был и при Столыпинской аграрной реформе и во время Первой мировой войны 1914-1918 годов. Сюда стали ссылать военнопленных. В Кызылорде (в то время город назывался Перовском) и в Казалинске были лагеря для австрийских военнопленных. После завершения Первой мировой войны многие из них вернулись в свою страну, но некоторые остались. Они образовали в Кызылорде коммуну под названием "Умфельда", где насчитывалось 132 жителя. Это было в 1926 году. Впоследствии даже велись переговоры с правительством Австрии, чтобы переселить в Кызылорду из Австрии семьи этих военнопленных и выдать им сельхозтехнику для занятия земледелием. В целом же в наши края, да и вообще в Казахстан (по мнению Советской власти), высылали идеологически неблагонадежное и криминальное население СССР.

— Многие ведь были высланы сюда еще и как "кулаки" и "враги народа" …

— Да, с началом коллективизации Советская власть стала высылать зажиточных по тем временам граждан. У кого-то отбирали скот, деньги, запасы сельхозпродукции, имущество, и ни с чем отправляли в ссылку. Под такие жернова попали тысячи советских людей. В 1932 году в Казахстане на учете состояло почти 180 тыс. "кулаков". Есть и такой документ в архивах, он официальный. Известный в истории как организатор голодомора казахов Голощекин (с октября 1925 по февраль 1933 года он был секретарем Казахстанского крайкома партии) официально направил документ в Москву, в котором спрашивал, что делать с местными "кулаками"? На что он получил лаконичный ответ – территория Казахстана велика, поэтому "кулаков" с юга высылать на север Казахстана, а "кулаков" с севера Казахстана высылать на юг республики, а также с запада на восток и с востока на запад. В Аральске для таких "кулаков" в начале 1930-х годов даже сделали концлагерь. Я нашел документ, в котором один из надзирателей пишет, что в лагере находятся 7 тысяч человек в тесноте, практически без еды и воды. Их потом хотели перевозить на острова Аральского моря, чтобы они занимались рыбным промыслом.

— В середине 1930 годов начались уже репрессии целых народов в Кызылординскую область...

— Да, под первую волну депортации попали те народы, которые жили в приграничных районах СССР. Их стали высылать в Среднюю Азию и Казахстан. Вы спросите, почему к нам? Потому что к этому времени в Казахстане от голодомора умерли миллионы людей, многие ушли за границу, и большая часть земель осталась без хозяев. Вот власти и решили освоить эти земли за счет депортированных народов. Первыми в Казахстан отправили финнов – ингерманландцев, так как была вероятность того, что они будут пятой колонной в случае войны с Финляндией. Перед Великой Отечественной войной депортированными в нашу республику, в том числе в нашу область, были поляки и немцы. Более 5 тысяч немцев прибыли в нашу область. Был даже такой случай, который записан в архиве. Один из детсадов Кызылорды в один день остался без молока, так как его отдали переселенцам. Но после того, как началась Великая Отечественная война, СССР вновь наладил отношения с Польшей, стал союзником против Гитлера, в Кызылорде открылось представительство польского правительства, польская школа, польский детсад. Корейцев тоже привезли из Дальнего Востока. В нашу область вначале прибыло 6 тысяч человек, которых размещали по домам и квартирам местных жителей, в мечетях, школах, подсобных зданиях. Люди мучились от холода, не хватало дров, керосина. Депортация корейцев в область была в два этапа, и общее число переселенных корейцев составило 50 тыс. человек. Через год корейцев из Кызылорды перевезли в Алма-Атинскую область. И по данным переписи 1939 года, корейцев в Кызылординской области было уже 35 тыс. Здесь создали 26 корейских колхоза. В Кызылординскую область потом привезли 4 604 грека. Они пострадали потому, что в 1935 году в Греции власть оказалась у ярого фашиста Иоаниса Метаксоса. Депортация греков была из разных республик СССР и продолжалась до 1949 года. Далее в степи Приаралья прибыли иранские, курдские, азербайджанские, армянские, турецкие, калмыкские, карачаевские, балкарские семьи, а также крымские татары. Все они жили в Закавказье, а туда могли прийти фашистские войска. Поэтому Советская власть очистила эти территории от населения. Но никакими причинами нельзя оправдать их действия, ведь они загубили тысячи невинных людей, отправили их на лишения, голод, холод, на смерть и отчаяние.

— Переселение ведь продолжалось и в 1950-е годы?

— Да, оно продолжилось и когда в Казахстане советское правительство решило освоить целину. Сюда из европейских республик СССР стали отправлять неугодных людей, а когда их стало не хватать для целинных работ, стали выпускать желающих из тюрем, чей уголовный срок уже завершался. Таким образом, к нам попадали разные народы и впоследствии и Казахстан, и наша область становилась многонациональными.

— Но ведь и в нашей области были жертвы того режима, страдало и местное население, а не только приезжие депортированные и ссыльные политические. Расскажите об этом периоде.

— Конечно, в жернова политических репрессий попали и местные жители. В Кызылорде, например, в список "кулаков" записали 81 кызылординца. У населения республики отобрали более 10 тыс. коров, почти 50 тыс. баранов и овец. С 1921 года и в последующие 33 года осудили более 100 тыс. человек в Казахстане. Из них 25 тыс. расстреляли. По информации прокуратуры области, только в 1937 году "врагами" назвали сотни местных жителей, были среди них и коммунисты. Многих расстреливали без следствия, без суда, многие пропали без вести, возможно, они нашли свое пристанище в братских могилах. До сих пор в области находятся те или иные захоронения. Понятно, что в этих местах расстреливали неугодных тому режиму людей, хоронили военнопленных, "врагов" народа и членов их семей, умерших от голода и болезней. Одно из таких массовых захоронений было найдено близ пригородного аула Бирказан. Здесь нашли останки людей с пробитыми пулями черепами. В другом месте, где установили памятник жертвам политических репрессий, были найдены черепа, кости, и даже остатки шинелей. Эти страшные находки - картины ужасной трагедии, которая постигла народ Казахстана из-за масштабной, насильственной политики того времени. Высланные в суровые приаральские степи народы когда-то обрели здесь вторую родину, пустили корни, и вырастили не одно поколение на кызылординской земле. Радует, что наше государство пошло путем демократии, поэтому подобные репрессии, ссылки и депортации в независимом Казахстане, не произойдут ни с одним народом, живущим в нашей стране.