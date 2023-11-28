"Система их не сломала": жительница Костаная по крупицам собрала историю своих предков

На сбор информации, начиная с прапрадедов по линии отца и матери у жительницы Костаная Татьяны Деревянко ушло несколько лет. Но в самом начале поиска она и не подозревала, что история ее семьи окажется настолько горькой от слез и тяжелых испытаний, через которые прошли все члены ее семьи.

Из Украины в Казахстан

"О своих предках я знала очень мало: родители отца жили далеко в селе и умерли, когда я была еще школьницей, а бабушка со стороны мамы не любила вспоминать свое детство, поэтому рассказывала о тех временах отрывками. На поиски информации о предках меня подтолкнуло сообщение в соцсетях от Андрея Самогородского: "Привет. А у тебя случайно в роду не было Кузьмы Деревянко?". Тогда и началась переписка, во время которой выяснилось, что написавший человек оказался внуком дочки моего прапрадеда. Он создал группу родственников в соцсетях и потихоньку стал добавлять туда потомков", - рассказала Татьяна корреспонденту Zakon.kz.

Сегодня в этой группе уже 60 человек. Через некоторое время в ней появились первые данные, которые удалось найти в архивах. Затем собеседница стала переписываться с участниками группы, которые делились данными о своих предках. Так по крупицам, по обрывкам воспоминаний началась складываться картинка.

История семьи Деревянко на костанайской земле началась в 1920 году, когда прапрадед собеседницы Кузьма Захарович с женой Евдокией переехал из украинского города Бердянска в село Калиновка Федоровского района. Тогда у супругов было три сына: Яков, Павел, Иван и две дочери, остальные четыре дочери родились уже в Калиновке.

Самым старшим из детей был Яков, который родился в 1899 году в в деревне Жавтино Золотоношевского района Полтавской области Украинской ССР. Скорее всего там же, в 1902 году, родился Павел Кузьмич, а в 1912 - Иван. К концу 1920-х годов уже в Калиновке братья завели свои семьи, работали на земле, в записях актов гражданского состояния в разделе "род занятий" о них писали как о хлебопашцах. У Павла и Ивана даже была совместная мельница. По тем временам их считали середняками.

"Почему прапрадед переехал с семьей из Украины в Казахстан, никто точно не знает, возможно, в поисках лучшей жизни. Но если немного вспомнить историю, то в XX веке в Украине было совсем неспокойно: сначала гражданская война в 1918 году, а потом в 1919 году аграрная реформа и восстановление советской власти, гонения, столкновения. Но как оказалось, и на костанайской земле прапрадеду и его детям оказалось несладко. Сначала в 1923 году Кузьму Захаровича внесли в список лиц, не имеющих право избирать и быть избранными в Калиновский сельский совет как церковного приспешника. А уже в начале 1930 годов под раскулачивание попали все три сына Кузьмы Захаровича, у них забрали все, а мельницу сожгли", - делится собеседница.

На тот момент у ее прадеда Павла Кузьмича было две коровы, лошадь, мелкий скот. У Якова Кузьмича - две коровы, пять овец, а кур и уток никто и не считал. Павел сумел ночью вывезти семью в соседнее село Федоровку, там они некоторое время жили впроголодь, и решили ехать дальше, в село Голощекино Карабалыкского района.

Так, примерно в 1934-35 году, бежав от натиска властей, все братья Деревянко оказались в селе Голощекино, где им пришлось начинать все с нуля.

Сначала Павел Кузьмич работал на элеваторе. А во время Великой Отечественной войны в селе построили вокзал, и он стал начальником станции и кассиром в одном лице. А его брат Иван Кузьмич отправился на фронт, воевал в железнодорожных войсках. Участвовал в боях под Сталинградом. Остался жив и вернулся с победой в Голощекино и продолжил работать на станции стрелочником.

"Как рассказала мне дочь Павла Кузьмича Анна, во время войны она, пятиклассница помогала отцу делать отчеты, ведь он был самоучкой, обучился грамоте, когда старшие дети пошли в школу, и писал одно слово по-русски, два по-украински. После дежурства на станции прадед все свое свободное время посвящал созданию сада в степи, который был не только единственным в округе, но и уникальным. Была у него книга селекционера Ивана Мичурина, которая была затерта им до дыр. Когда он начал разводить сад, то пришел большой налог на землю. Тогда он написал письмо самому Калинину, и в сельсовет пришел ответ, что таких людей, которые в степи выращивают сады, надо поощрять, а не давить налогами", - добавила Татьяна Деревянко.

Фото из архива семьи

По словам собеседницы, дополнил историю семьи и краевед Карабалыкского района Владимир Максименко, чья статья случайно попалась ей в соцсетях. Он выложил отрывок из заметки А.Рукавишникова "Энтузиаст", которая была опубликована в Карабалыкской районной газете "Красное знамя" 16 апреля 1960 года. В ней автор рассказал о Павле Деревянко, который разбил сад, где были яблони, груши, сливы, ранет, смородина, вишня, черемуха, чернослив, ирга, клубника, крыжовник и даже грецкий орех.

Садоводу не удалось бы вырастить такой сад, если не защитная полоса второго сада, где он посадил клены, тополь, ясень, акацию, липу, рябину, черемуху. Оказалось, что первые несколько черенков яблонь местных пород Павел Кузьмич высадил осенью 1950 года. Ежегодно на его "опытном участке" появлялись все новые и новые сорта фруктовых деревьев, плодовоягодных кустарников. Гордостью садовника была десятилетняя яблоня, которая дала больше полутора центнера яблок.

А вот самому старшему среди детей Якову Кузьмичу досталось от власти дважды: сначала его раскулачили в Калиновке, а затем арестовали в Челябинской области. Вместе с семьей с 1935 года он тоже жил в Голощекино, работал на железной дороге, а затем в 1940 году переехал в село Карсы Троицкого района Челябинской области.

Трудился рабочим на Карсинском балластном карьере. Но 25 июля 1942 года его арестовали по ст. 58-10 ч. 2, 58-11(пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений) и приговорили к 8 годам лишения свободы. В 1993 году его реабилитировали.

Судьба не баловала

Предки Татьяны по линии матери тоже попали в Казахстан, бежав от карательной политики властей. Семья ее прапрадеда Филиппа Иванова жила в селе Медведево Смоленской области, все работали, держали хозяйство. Но однажды прапрадед зарезал свинью, а шкуру от нее не сдал, за что его сначала арестовали, а после признали кулаком и раскулачили.

Фото из архива семьи

Оценив ситуацию, его сын Андрей вместе с женой Анной и маленькой дочкой Машей переехали в Троицк, где в 1937 году родилась вторая дочь Нина. Она часто болела, и врачи посоветовали семье сменить климат. Так, примерно в 1938-1939 годах, семья Ивановых переехала в Казахскую ССР в село Большое Федоровского района Кустанайской области. В то время там был крепкий колхоз, семья начала обживаться на новом месте. Жизнь наладилась, в семье ждали пополнение. Но война все изменила: осенью 1941 года Андрея Филипповича отправили на фронт.

"Но еще задолго до войны моя бабушка, тогда еще девочка Маша, стала самостоятельной. Однажды она рассказала, что росла в бочке. Родители уходили работать, а она была еще маленькой, ее оставляли с дедом Филиппом. Он работал столяром, сажал ее рядом в бочку, чтобы никуда не убегала. Там она и играла", - добавила Татьяна.

По словам собеседницы, в военные годы семилетней Марии досталось больше всех: ее мать с раннего утра до позднего вечера работала в колхозе, за что ее даже наградили медалью и грамотой, подписанной Калининым. А Маша успевала и в школу сбегать, и в поле поработать, и обед сварить, и в доме убрать.

"С утра бабушка шла на занятия в школу, а после уроков с подружками - в поле. Там они собирали колоски пшеницы, которые не убрал комбайн. И так каждый день. За их работой всегда кто-нибудь наблюдал, чтобы дети ничего не унесли с собой, но им иногда удавалось спрятать и принести домой колоски. Страшнее всего было зимой: холодно и голодно, поэтому бабушка с сестрами радовались весне и лету. Иногда рвали крапиву и другие травы, ели сырыми или варили супы. Очистки от картошки никогда не выкидывали, весной сажали их в огороде, а к осени вырастала картошка", - рассказала собеседница.

Фото из архива семьи

Война разделила семью Ивановых по разные линии фронта, Андрей Филиппович воевал, был связистом, а Мария хоть и была ребенком, но трудилась в поле, чтобы сделать свой маленький вклад в победу. Прадед вернулся домой только в 1947 году, о военных годах он практически ничего не рассказывал, да и никто в семье не хотел вспоминать то суровое время. Жизнь налаживалась, семья переехала в село Тогузак Карабалыкского района Костанайской области.

Там бабушка Татьяны Мария Андреевна сначала работала почтальоном, а после перешла практикантом постового стрелочника на железную дорогу. Там и познакомилась со своим будущим мужем Петром Тимофеевичем - сыграли свадьбу и переехали в село Голощекино. Там они сначала вместе с супругами Деревянко работали на железной дороге, а потом и породнились, когда родители Татьяны поженились.

"Несмотря на все тяготы и лишения, мои предки выстояли, шли дальше по жизни, преодолевали все трудности. Им удалось оставить след в истории сел. И я очень горжусь тем, что я их потомок, который сумел хоть частично собрать информацию о них. Теперь я могу рассказывать своим детям, какими сильными людьми были их уже прапрапрадеды", - отметила Татьяна.

Как добавила собеседница, сегодня каждый казахстанец может найти данные о своих предках, восстановить историю семьи благодаря архивным данным и исследованиям тех времен историками. Конечно, на это уходит много времени и сил, но историю нужно помнить, а историю своей семьи знать и передавать потомкам.