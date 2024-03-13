Бесплатная стажировка за границей по "Болашаку": обновлен список профессий

В Казахстане пересмотрели перечень сфер работы, по которым можно пройти бесплатную стажировку по программе "Болашак", сообщает Zakon.kz.

13 марта Министерство науки и высшего образования сообщило о прошедшем под председательством государственного советника РК Ерлана Карина очередного заседания Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

На заседании приняли решение пересмотреть список категорий работников для прохождения стажировок в рамках международной стипендии "Болашак" на 2024 год.

"В рамках Стратегии развития стипендии "Болашак" на 2024-2026 годы подготовка и переподготовка кадров проводится по заявкам государственных органов", – сообщили в Миннауки.

В список включили следующие категории:

инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса;

педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

медицинские работники;

государственные служащие;

работники средств массовой информации;

работники сферы культуры, туризма и спорта;

судьи и работники судов.

Длительность стажировок от 1 до 12 месяцев. Стажировку можно пройти в ведущих университетах, научно-исследовательских центрах, отраслевых организациях более 40 стран.

Требования к претендентам на прохождение стажировки:

– наличие безусловного приглашения (за исключением финансовых условий) принимающей на стажировку зарубежной организации;

– общий стаж работы не менее трех лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов непрерывно последние 12 месяцев;

– наличие действительного официального сертификата о сдаче экзамена по КАЗТЕСТ с результатом не менее уровня В1;

– IELTS: 5.0 из 9.0; TOEFL: IBT 35 из 120, PBT/ ITP 417 из 677, DET 75 и выше.

Стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

В сентябре 2023 года стало известно о расширении списка зарубежных вузов для обучения по международной стипендии "Болашак".