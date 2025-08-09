Названы обладатели международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки"

Опубликованы списки обладателей международной стипендии "Болашак"и программы "Научные стажировки", сообщает Zakon.kz.

Решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 217 казахстанцев стали обладателями международной стипендии "Болашак". Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре, 13 – в докторантуре, а 37 – отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира.

При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% – по общественно-гуманитарному профилю.

Кроме того, решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 68 казахстанцам присуждена стипендия на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

Со списком можно ознакомиться здесь.

Ранее был опубликован список обладателей грантов на 2025-2026 учебный год.