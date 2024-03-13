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Появился трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Появился трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 14:50 Фото: Zakon.kz
Корреспонденту Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 14 по 16 марта 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидаются осадки, туман и гололед.

В Астане:

  • 14 марта – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -6-8°С.
  • 15 марта – переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -3-5°С.
  • 16 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0-2°С.

В Алматы:

  • 14 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.
  • 15 марта – переменная облачность, ночью – снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0-2°С.
  • 16 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте:

  • 14 марта – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.
  • 15 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +6+8°С.
  • 16 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +11+13°С.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 14 по 16 марта 2024 года. Подробности по ссылке.

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