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В трех городах Казахстана 10 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В трех городах Казахстана 10 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 02:15 Фото: pixabay
По информации синоптиков неблагоприятные метеоусловия ожидаются в понедельник 10 июня в Алматы, Актобе, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 10 июня объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и жары.

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