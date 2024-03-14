Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мошенникам не дали "увести" за границу 246 млн тенге казахстанцев

Мошенники, полиция, МВД, ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 13:01 Фото: freepik
В МВД РК рассказали о результатах борьбы с интернет-мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сотрудники полиции напрямую взаимодействуют с банками и операторами сотовой связи.

"На стадии вывода за пределы страны заблокировано порядка 246 млн тенге, а также обеспечено возмещение ущерба на сумму 850 млн тенге", – сообщили в МВД РК.

Помимо этого, было заблокировано свыше 44 млн зарубежных звонков с подменных номеров, используемых мошенниками. Это позволило сократить количество пострадавших в 2,5 раза.

4 марта в Мажилисе заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев сообщил о росте интернет-мошенничеств в Казахстане. Только в 2023 году причиненный казахстанцам ущерб составил 21 млрд тенге.

Ирина Капитанова
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: