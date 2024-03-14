Мошенникам не дали "увести" за границу 246 млн тенге казахстанцев

В МВД РК рассказали о результатах борьбы с интернет-мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, сотрудники полиции напрямую взаимодействуют с банками и операторами сотовой связи.

"На стадии вывода за пределы страны заблокировано порядка 246 млн тенге, а также обеспечено возмещение ущерба на сумму 850 млн тенге", – сообщили в МВД РК.

Помимо этого, было заблокировано свыше 44 млн зарубежных звонков с подменных номеров, используемых мошенниками. Это позволило сократить количество пострадавших в 2,5 раза.

4 марта в Мажилисе заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев сообщил о росте интернет-мошенничеств в Казахстане. Только в 2023 году причиненный казахстанцам ущерб составил 21 млрд тенге.