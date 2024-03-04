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Более 20 млрд тенге лишились казахстанцы из-за интернет-мошенников в 2023 году

мошенники, казахстан, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 13:47 Фото: freepik
Заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев в мажилисе 4 марта сообщил о росте интернет-мошенничеств в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Сегодня указанным видом преступлений поражены практически все страны, в том числе развитые в области информационных технологий. За последние семь лет их количество в Казахстане выросло более чем в 10 раз. Такие преступления составляют 19% от общего количества зарегистрированных в прошлом году преступлений и 50% от всех мошенничеств. При этом только в прошлом году причиненный гражданам ущерб составил 21 млрд тенге", – заявил спикер.

С начала года, по его данным, в Казахстане зарегистрировано 3 645 интернет-мошенничеств. По сравнению с февралем прошлого года рост – 8,3%.

"Принятыми мерами задержано и привлечено к ответственности почти 2 тыс. лиц, причастных к совершению 4 тыс. интернет-мошенничеств. Потерпевшим возмещен ущерб в размере 850 млн тенге", – пояснил Айдос Рысбаев.

В основном такие преступления, отметил он, совершаются из-за рубежа либо с использованием зарубежных интернет-ресурсов.

"Для обеспечения своей анонимности, хакеры выбирают в качестве своих жертв граждан зарубежных стран. К примеру, в конце 2023 года в Астане выявлены четыре мошеннических Call–центра. Их работники обзванивали только зарубежные номера. Аналогично, в отношении казахстанцев такие преступления также совершаются из-за рубежа. Примером тому, задержание членов крупного Call–центра на территории Украины, которые совершали преступления в отношении казахстанских граждан. По этой причине трансграничность таких преступлений представляет особую сложность в их расследовании", – указал он.

В январе 2024 года Первое кредитное бюро сообщало, что в стране выросло число мошенничеств. По итогам 2023 года в стране зарегистрировано почти 44,8 тыс. случаев мошенничества, что на 1,3 тыс. больше, чем годом ранее. 

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