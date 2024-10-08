Как мошенники зарабатывали миллионы на доверчивых казахстанцах, рассказали в МВД

В МВД Казахстана отчитались о противодействии интернет-мошенничествам, сообщает Zakon.kz.

Там отмечают, что сейчас широко распространены информационные технологии и онлайн-услуги, все больше информации становится доступной в киберпространстве.

"Это в значительной мере приводит к уязвимости электронных данных и способствует совершению интернет-мошенничества. Именно они за последние несколько лет стали одними из часто совершаемых видов преступлений", – отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Мошенники для обмана умело используют весь арсенал технологий и социальную инженерию. Например, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для добычи персональных данных – логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей, которые продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Их стоимость варьировалась от 5 тыс. тенге за файл в зависимости от его объема. Таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге.

Кроме того, подозреваемый занимался так называемым кардингом – похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, а также за деньги обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Благодаря своевременно проведенным киберполицией мероприятиям фигурант задержан и осужден.

"Продолжает набирать обороты телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии. Доверчивые граждане под влиянием обмана мнимых сотрудников банков и правоохранительных органов лишаются своих накоплений, набирают неподъемные кредиты. В этой части МВД наращивает взаимодействие с зарубежными коллегами. В апреле во время международной спецоперации в украинских городах Одессе и Запорожье ликвидировали пять мошеннических call-центров. Они совершали преступления в отношении казахстанцев. Задержано более 30 участников, проводятся необходимые мероприятия", – добавил Канат Нурмагамбетов.

Аналогичные мошеннические структуры выявлены и в Казахстане.

"Криминальной полицией при проведении оперативных мероприятий в сентябре в городе Алматы ликвидировано четыре call-центра и задержаны 47 иностранцев. Они занимались мошенничеством в отношении граждан иностранных государств. У них изъято 1,5 тыс. сотовых телефонов, свыше тысячи sim-карт и более полусотни единиц компьютерной техники. Проводятся следственные мероприятия, изъятая техника изучается", – сказал полковник полиции.

Жалость и сострадание граждан использовал 23-летний житель Шымкента. Он создал дубликат аккаунта в Instagram по сбору денег якобы на лечение тяжело больных детей, указав свои банковские счета. При этом родители этих детей об этом даже не знали. Таким образом он собрал от сочувствующих казахстанцев 32 млн тенге. Он задержан и взят под стражу. В ходе обыска у него изъяты две машины с VIP-номерами и крупная сумма денег.

Для обеспечения анонимности мошенники звонят через WhatsApp. Регистрация аккаунтов происходит также скрытно, через sim-боксы. МВД принимает меры по выявлению таких устройств. Только за месяц работы криминальной полицией выявлено и изъято 20 таких устройств.

Министерство внутренних дел напоминает гражданам о мерах безопасности. Для этого важно:

– не передавать никому свои личные данные, пароли, sms-коды;

– не скачивать незнакомые мобильные приложения по просьбе третьих лиц;

– не проходить по незнакомым ссылкам в мессенджерах и соцсетях;

– не вкладывать свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты.

"Сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят спецоперации по телефону. Всегда перезванивайте в тот орган, от имени которого представляется оппонент. Также хотелось бы предупредить казахстанцев, особенно молодежь, не передавать третьим лицам свои счета, банковские карты. Вы можете стать соучастниками мошенничества", – напомнил Канат Нурмагамбетов.

7 октября Государственная техническая служба РК напомнила казахстанцам ряд важных правил, соблюдая которые можно не стать жертвой мошенников.