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Более 7 млрд тенге выделили на предупреждение паводков в Казахстане

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:49 Фото: Zakon.kz
И. о. начальника Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Алтай Мырзабаев на брифинге в СЦК 14 марта 2024 года рассказал, сколько средств было выделено для предупреждения паводков по всей стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Алтая Мырзабаева, более 7 млрд тенге выделили местные исполнительные органы на противопаводковые мероприятия по всей стране.

"В целом, подготовка к паводковому периоду осуществляется в течение всего года. В 2023 году реализовано уже более 800 противопаводковых мероприятий. Также с 22 января проводится "месячник" противопаводковых мероприятий. С начала текущего года уже возводятся временные дамбы вокруг населенных пунктов, очищаются каналы, арыки", – дополнил спикер.

Он отметил, что акиматами с начала года уже вывезено более 15 млн кубов снега.

Журналисты уточнили у Алтая Мырзабаева, прошла ли подготовка к предстоящему паводковому периоду на должном уровне.

"Итоги паводков будут известны по окончании всего (периода. – Прим. ред.) На сегодняшний день все меры предпринимаются по минимизации подтопления населенных пунктов и нанесения ущерба", – ответил он.

По данным МЧС РК, в зоне риска подтопления находится 217 населенных пунктов.

10 марта 2024 года Министерство по ЧС отчиталось о проводимой работе по минимизации ущерба от паводков в Маканчинском районе Абайской области.

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