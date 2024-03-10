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Паводки в Абайской области: в МЧС рассказали, как борются со стихией

паводки в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 13:02 Фото: МЧС РК
Министерство по ЧС отчиталось о проводимой работе по минимизации ущерба от паводков в Маканчинском районе Абайской области, сообщает Zakon.kz.

От природной стихии пострадало село Бахты, где затопило несколько домов.

По данным МЧС, в селе уложили более 300 мешков с песком и посыпали около 400 тонн инертного материала вдоль берега дамбы.


"Для мониторинга и оперативного реагирования в случае ухудшения паводковой обстановки на месте находятся силы и средства ДЧС Абайской области в количестве 12 человек личного состава, 7 единиц техники (плавательные средства и мотопомпы)". МЧС РК

По словам ведомства, на месте работают более 40 человек от местных исполнительных органов, около 70 человек местного населения и 18 единиц техники.

"Угрозы подтопления жилых домов нет. Ситуация находится под контролем", – заверили в МЧС.

Ранее мы писали, что после таяния снега на хребте Тарбагатайских гор в Абайской области затопило несколько домов в селе Бахты. Об этом сообщили местные дорожники.

Также к стихии готовятся в соседнем регионе: жителей Восточного Казахстана призвали готовиться к паводкам.

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