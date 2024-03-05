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Новые камеры появились на дорогах Алматы

Новые камеры появились на дорогах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 15:12 Фото: Zakon.kz
В Алматы появились новые камеры на дорогах. Что это за оборудование, рассказали в компании Sergek, сообщает Zakon.kz.

Новые камеры с весьма большими объективами заметили на улице Саина и ВОАД. 

"Установленное оборудование – специализированная транспортная камера. Она имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий солнечным бликам. Все это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток", – прокомментировали сайту Kolesa.kz в компании Sergek Group.

Известно, что в Алматы уже смонтировали 30 аппаратно-программных комплексов (АПК), снабженных новыми камерами. Всего в городе планируется установить 300 таких комплексов.

Стоит отметить, что эти АПК не фиксирует дополнительные нарушения ПДД, хотя имеют такую возможность. Но, в числе прочих, камеры следят за тем, пропускают ли водители пешеходов на переходах, а также, пристегнуты ли водители и их пассажиры. 

В феврале 2024 года сообщалось, что Sergek Group подводят итоги мониторинга улиц Алматы на предмет наличия машин с "грязным выхлопом". Данные они собирались передать в полицию города 10 февраля.

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