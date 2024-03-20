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Новые камеры "Сергек" в Алматы: какие нарушения они фиксируют

Сергек, новые камеры, нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 15:43 Фото: коллаж zakon.kz/kris__p__almaty
Автолюбители Алматы запечатлели новые камеры на дороге. Они значительно крупнее "классических". Соответственно, у водителей возникли предположения, что и функционал у этой аппаратуры шире. Zakon.kz узнавал подробности о новых камерах.

В пресс-службе Sergek Group еще в начале марта сообщали, что это действительно новый вид камеры, который сейчас работает в тестовом режиме. 

"Установленное оборудование – специализированная транспортная камера. Она имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий бликам на стекле. Все это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток. Ранее подобную аппаратуру протестировали в Астане, Актау и Усть-Каменогорске", – сообщили в организации. 

В пресс-службе ДП Алматы на наш запрос ответили, что, помимо перечисленных ранее нарушений, эти камеры выявляют непристегнутые ремни безопасности и не пропускающие пешеходов автомобили.

"Но пока камеры работают в тестовом режиме. Данные нарушения не фиксируют, протоколы нарушителям не направляют", – сообщили в полиции. 

19 декабря 2023 года сообщалось, что в Алматы действует пилотный проект по фиксации автомобилей, не пропускающих пешеходов на пешеходных переходах. 

15 марта аким Алматы сообщил, что в 2024 году в городе планируют установить около 10 тыс. камер видеонаблюдения.

Ирина Капитанова
ДП Алматы
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