Новые камеры "Сергек" в Алматы: какие нарушения они фиксируют

Автолюбители Алматы запечатлели новые камеры на дороге. Они значительно крупнее "классических". Соответственно, у водителей возникли предположения, что и функционал у этой аппаратуры шире. Zakon.kz узнавал подробности о новых камерах.

В пресс-службе Sergek Group еще в начале марта сообщали, что это действительно новый вид камеры, который сейчас работает в тестовом режиме.



"Установленное оборудование – специализированная транспортная камера. Она имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий бликам на стекле. Все это позволяет получать изображения в еще более высоком разрешении, в том числе в темное время суток. Ранее подобную аппаратуру протестировали в Астане, Актау и Усть-Каменогорске", – сообщили в организации.

В пресс-службе ДП Алматы на наш запрос ответили, что, помимо перечисленных ранее нарушений, эти камеры выявляют непристегнутые ремни безопасности и не пропускающие пешеходов автомобили.

"Но пока камеры работают в тестовом режиме. Данные нарушения не фиксируют, протоколы нарушителям не направляют", – сообщили в полиции.

19 декабря 2023 года сообщалось, что в Алматы действует пилотный проект по фиксации автомобилей, не пропускающих пешеходов на пешеходных переходах.

15 марта аким Алматы сообщил, что в 2024 году в городе планируют установить около 10 тыс. камер видеонаблюдения.