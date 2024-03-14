Как в Мангистау отметили Көрісу күні – Амал мерекесі

В Мангистау празднование Амала началось с концертной программы в историко-культурном комплексе "Адай ата – Отпан тау", который расположен на горе Отпан тау в Мангистауском районе в 15 км от села Жынгылды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Мангистауской области, одним из ярких событий стало торжественное зажжение Огня единства.

Фото: gov.kz

"17-ый год подряд жители Мангистау встречают праздник Амал на горе Отпан тау. 13 и 14 марта в историко-культурном комплексе "Адай ата – Отпан тау", где накануне прошла церемония зажжения Огня Единства в рамках празднования Амал, на протяжении двух дней проходили праздничные мероприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Амал организовали потомки рода Мұңал ата. По словам организаторов праздника, на гору Отпан за два дня съехалось более 30 тысяч человек.

На мероприятии организовали выставку изделий мастеров-ремесленников. С концертной программой выступила народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Фото: gov.kz

"К слову, Көрісу, или қауышу күні, также называют праздником Амал. Этот день считается началом нового года. Люди в национальных нарядах здороваются рукопожатием или объятием со словами "Бір жасың құтты болсын", то есть "Поздравляю с еще одним годом", – пояснили в акимате.

Смысл этой традиции заключается в выражении радости за возможность благополучно пережить зиму, встретить весну и быть вместе с близкими в полном здравии. В этот период младшие навещают старших, выражают заботу о их здоровье.

В акимате добавили, что по уже сложившейся традиции факел для зажжения огня передается ежегодно по эстафете представителям рода адай. В этом году эстафету празднования и огонь единства передали потомкам Қосай Ата.

Ранее стало известно, что в 14 по 23 марта в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы организуют свыше 500 различных мероприятий.