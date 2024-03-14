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Пенсионеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Актобе

пенсионеры и люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 23:01 Фото: Zakon.kz
С 1 апреля пенсионеры и люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Актобе, сообщает Zakon.kz.

О внедрении новых льгот рассказал глава региона Асхат Шахаров на очередной десятой сессии областного маслихата. Он отметил, что будет рассмотрена возможность бесплатного проезда на автобусах для лиц с инвалидностью и пенсионеров Актобе.

В настоящее время городскими маршрутами бесплатно пользуются лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, а также люди, имеющие первую и вторую группу инвалидности. Кроме того, для пенсионеров установлена 50%-ная скидка на проезд. Такая льгота действует с сентября 2021 года.

Глава региона также сообщил, что в 2025 году к празднованию 100-летия со дня рождения Алии Молдагуловой в Актобе будет построен Центр патриотизма.

"Основная задача, поставленная перед нами главой государства – повысить благосостояние жителей региона, сделать жизнь людей комфортной. Мы будем использовать бюджетные средства для решения наиболее эффективных и актуальных задач. Как известно, в этом году в области будут сданы в эксплуатацию 14 школ и несколько новых детских садов. Построят объекты здравоохранения, реализуются масштабные проекты по ремонту дорог. Помимо этого, интенсивно ведутся работы по газификации сел. Недавно автобусный парк нашего города пополнился 30 новыми автобусами. Будет поставлено еще 65 новых автобусов".Асхат Шахаров

В дальнейшем, ожидается, что будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте для людей с инвалидностью и пенсионеров, решение по этому вопросу будет принято на следующей сессии. Помимо этого, следующий год украсит открытие Центра патриотизма, посвященного столетию со дня рождения Алии Молдагуловой, работа над которым уже ведется рядом с ее монументом.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в Алматы планируют повысить тариф на вывоз мусора.

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