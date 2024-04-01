В Актобе проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью

Пенсионеры и жители с инвалидностью могут ездить бесплатно на общественном транспорте с 1 апреля 2024 года в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате Актюбинской области, эту инициативу ранее озвучил аким региона Асхат Шахаров на сессии областного маслихата. Депутаты его предложение поддержали.

"Сегодня в Актобе начал действовать бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Отметим, проездные карты им менять не нужно, поскольку уже имеющиеся на руках перейдут на бесплатный тариф автоматически", – говорится в сообщении.

В акимате подчеркнули, что если же на карте остались деньги, то их в любое удобное время можно перевести на любую другую проездную карту.

"Необходимо отметить, что льготные карты на бесплатный проезд, также как и обычные, необходимо прикладывать к установленным в автобусах планшетам оплаты", – добавили в администрации.

До этого дня городскими маршрутами бесплатно пользовались лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, граждане, имеющие первую и вторую группу инвалидности, а для пенсионеров была установлена 50%-ная скидка на проезд.

Ранее сообщалось, что в Караганде подорожает проезд в общественном транспорте. Так, с мая стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный – 200 тенге.