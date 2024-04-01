Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актобе проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью

В Актобе проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 18:25 Фото: gov.kz
Пенсионеры и жители с инвалидностью могут ездить бесплатно на общественном транспорте с 1 апреля 2024 года в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате Актюбинской области, эту инициативу ранее озвучил аким региона Асхат Шахаров на сессии областного маслихата. Депутаты его предложение поддержали.

"Сегодня в Актобе начал действовать бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Отметим, проездные карты им менять не нужно, поскольку уже имеющиеся на руках перейдут на бесплатный тариф автоматически", – говорится в сообщении.

В акимате подчеркнули, что если же на карте остались деньги, то их в любое удобное время можно перевести на любую другую проездную карту.

"Необходимо отметить, что льготные карты на бесплатный проезд, также как и обычные, необходимо прикладывать к установленным в автобусах планшетам оплаты", – добавили в администрации.

До этого дня городскими маршрутами бесплатно пользовались лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, граждане, имеющие первую и вторую группу инвалидности, а для пенсионеров была установлена 50%-ная скидка на проезд.

Ранее сообщалось, что в Караганде подорожает проезд в общественном транспорте. Так, с мая стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный – 200 тенге.

Читайте также

Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Возможны подтопления: осадки, гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане 2 апреля
Возможны подтопления: осадки, гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане 2 апреля
Всех ли казахстанцев вывезли из сектора Газа – ответ МИД
Всех ли казахстанцев вывезли из сектора Газа – ответ МИД
Диана Абдуллаева
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
На юге Казахстана произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: