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Общество

Сколько дней отдохнут школьники на весенних каникулах в Казахстане

Школьная линейка, ученики, школьники младших классов, 1 сентября, первое сентября, День знаний, школа, колокольчик , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 10:01 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Третья, самая длинная четверть (10 учебных недель) подходит к завершению. Весенние каникулы начнутся для казахстанских школьников с 21 по 31 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства просвещения, всего на весенних каникулах ученики отдохнут 11 дней.

Фото: Telegram/oqu_agartu

Уже четвертая четверть начнется 1 апреля и продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2025 года.

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Ранее в Министерстве науки и высшего образования рассказали, что мартовское Единое национальное тестирование (ЕНТ) уже сдали около 21 тысячи абитуриентов. За первую неделю тестирования самый высокий результат получил школьник из области Абай, который набрал 135 баллов.

Мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании будут участвовать около 163 тысяч абитуриентов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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