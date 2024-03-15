Новая уловка от мошенников: казахстанцам предлагают небывалый доход от авиакомпании

Казахстанцам обещают невероятную прибыль от акций популярной местной авиакомпании. Но специалисты настоятельно рекомендуют быть осторожными и не доверять непроверенной информации, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях активно распространяют рекламу, в которой предлагают купить акции авиакомпании Air Astana за 75 тысяч тенге. Автор отмечает, что на них можно заработать миллион тенге уже за первый месяц.

Якобы окупаемость инвестиций гарантирует даже Министерство финансов Казахстана. Однако это фейк.

В объявлении говорится, что компания совместно с правительством официально провела IPO в Казахстане и Великобритании в январе 2024 года. Будто бы это дает теперь каждому жителю республики возможность зарабатывать на акциях крупнейшего авиаперевозчика. Осталось только 10 свободных мест из 100. Чтобы стать "счастливчиком", нужно пройти регистрацию по установленной форме. Заполнить заявку предлагается на неизвестном сайте.

Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что 19 февраля 2024 года группа компаний Air Astana действительно впервые публично разместила акции. IPO провели одновременно на трех фондовых биржах. В тот же день IPO было завершено. Никаких дополнительных 100 мест ни для кого зарезервировано не было.

Кроме того, на официальном сайте компании нет упоминаний о продаже акций. Нет такой информации и в социальных сетях компании.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК введена компенсация за налог на добавленную стоимость (НДС). Но в ведомстве это опровергли и заявили, что подобные слухи не соответствуют действительности.