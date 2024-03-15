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Законодательство РК

Астанчане добились снижения тарифов на тепло

Астанчане добились снижения тарифов на тепло, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 14:33 Фото: freepik
В феврале 2024 года астанчан возмутили завышенные счета за тепло и свет. А уже сегодня, 15 марта, стало известно, что им удалось добиться снижения тарифов на тепло, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа деятельности АО "Астана-Теплотранзит" выявлены нарушения в виде необоснованно полученного дохода из-за увеличения объемов оказываемых услуг, а также в части неправомерного использования средств тарифной сметы, направленных на объекты, не находящиеся на балансе субъекта.

"В результате Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана принял меры реагирования в соответствии с Законом РК "О естественных монополиях" в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа. Таким образом, восстановлены права потребителей на общую сумму 3 149 711 000 тенге с учетом ставки рефинансирования. Принятые меры повлекли к снижению тарифа на тепло для конечного потребителя на 8%".Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

14 февраля 2024 года сообщалось, что астанчане возмутились завышенными счетами за тепло и свет. 4 марта в Комитете по регулированию естественных монополий заявили, что в столице выявлены факты необоснованного начисления за услуги теплоснабжения, в связи с этим было оштрафовано ТОО "Астанаэнергосбыт". Позднее с заявлением выступило Миннацэкономики РК.

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